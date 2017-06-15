Коровы насмерть затоптали британского ученого

Трагедия произошла в понедельник, когда 80-летний Беллхауз гулял в окрестностях английского города Винчелси (графство Восточный Суссекс).

В деревне Гестлинг рядом с церковью XI века на него набросилось стадо коров, сообщает Independent.

Люди в окрестностях услышали крики и вызвали медиков и полицию. Прибывшие на вертолете врачи сделали мужчине искусственное дыхание и массаж сердца, но не смогли его спасти.

Беллхауз преподавал в Оксфордском университете. Он также стал одним из основателей фармацевтической компании Powderject, которая разрабатывала безыгольные инъекторы и производила вакцины от гриппа. В 2003 году американская корпорация Chiron купила ее за 54,2 млн фунтов стерлингов, пишет "Росбалт".