Корпоративным клиентам Сбербанка стал доступен агрегатор данных по контрагентам

Пользователь загружает в агрегатор список ИНН (ОГРН) и указывает параметры поиска, среди которых контактная информация, дата постановки на учёт в налоговом органе, ОГРН, КПП, ИНН, основной и дополнительный виды деятельности, данные о лицензиях и о размере уставного капитала — всего 54 параметра. После этого сервис автоматически собирает запрашиваемые сведения и формирует базу данных компаний в формате Excel. Открытые официальные источники по одному запросу, как правило, предоставляют данные только по одной конкретной компании, в том время как сервис для корпоративных клиентов Сбербанка позволяет в рамках одного запроса агрегировать данные по множеству компаний.

Сервис доступен пользователям E-invoicing в системе "Сбербанк Бизнес Онлайн". Разработчиком сервиса выступила компания "КОРУС Консалтинг СНГ", входящая в Группу Сбербанк. E-Invoicing позволяет также обмениваться юридически значимыми документами и сдавать обязательную отчетность в государственные органы в электронном виде.

Сергей Вершков,

руководитель ООО "КОРУС Консалтинг СНГ":

Запуск агрегатора данных по контрагентам — очередной шаг в сторону комплексной автоматизации бизнес-процессов. Анализ полученных сведений позволит расширить рынок сбыта услуг, оценить бизнес-среду и разработать стратегию по завоеванию рынка потребителей в конкурентном поле. Возможности нового инструмента будут полезны как для отдела маркетинга и аналитики, так и для отдела продаж.

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.