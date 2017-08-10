Коррупция за 2,5 года нанесла ущерб России более чем на 130 млрд рублей

"Размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд рублей", — сказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий.

По его словам, доля материального ущерба от коррупции в год составляет 10% от совокупного ущерба от всех видов преступлений в России.

При этом в Генпрокуратуре отметили тенденцию к возмещению причиненного коррупционными преступлениями ущерба.

"За последние два с половиной года только добровольно погашенный ущерб составил порядка 10 млрд рублей. При этом приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 70 млрд рублей. Речь идет об изъятом и арестованном имуществе", — пояснил начальник управления ведомства, пишет bfm.ru.