Коррупция за 2,5 года нанесла ущерб России более чем на 130 млрд рублей

Преступления коррупционной направленности за последние 2,5 года нанесли России ущерб в 130 млрд рублей, сообщает "Газета.Ru"
"Размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд рублей", — сказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий.
По его словам, доля материального ущерба от коррупции в год составляет 10% от совокупного ущерба от всех видов преступлений в России.
При этом в Генпрокуратуре отметили тенденцию к возмещению причиненного коррупционными преступлениями ущерба.
"За последние два с половиной года только добровольно погашенный ущерб составил порядка 10 млрд рублей. При этом приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 70 млрд рублей. Речь идет об изъятом и арестованном имуществе", — пояснил начальник управления ведомства, пишет bfm.ru.
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