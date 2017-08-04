Кошек и собак обвинили в глобальном потеплении

Специалисты подсчитали, что, употребляя в пищу мясо, кошки и собаки способствуют образованию примерно 64 миллионов тонн углекислого газа в год. Это оказывает на климат примерно такое же воздействие, как и год ежедневной езды 13,6 миллиона автомобилей.

По мнению авторов исследования, кошки и собаки "несут ответственность" за 25–30% ущерба окружающей среде.

Также исследователи подсчитали, что 163 миллиона кошек и собак потребляют до 20% пищи своих хозяев — 321 миллиона американцев. Домашние любимы производят около 5,1 миллиона тонн фекалий в год. Это, как полагают эксперты, также наносит существенный ущерб окружающей среде, пишет trud.ru.