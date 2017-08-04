Кошек и собак обвинили в глобальном потеплении

Кошки и собаки вносят значительную лепту в глобальное потепление климата на Земле — к такому выводу, как сообщает портал Life.Ru, пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США).
Специалисты подсчитали, что, употребляя в пищу мясо, кошки и собаки способствуют образованию примерно 64 миллионов тонн углекислого газа в год. Это оказывает на климат примерно такое же воздействие, как и год ежедневной езды 13,6 миллиона автомобилей.
По мнению авторов исследования, кошки и собаки "несут ответственность" за 25–30% ущерба окружающей среде.
Также исследователи подсчитали, что 163 миллиона кошек и собак потребляют до 20% пищи своих хозяев — 321 миллиона американцев. Домашние любимы производят около 5,1 миллиона тонн фекалий в год. Это, как полагают эксперты, также наносит существенный ущерб окружающей среде, пишет trud.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.