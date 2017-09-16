Космонавт сфотографировал с орбиты удивительный природный объект Глаз Сахары

Глаз Сахары или структура Ришат – уникальное геологическое образование, находящееся в западно-центральной части Мавритании. Он настолько большой, что заметен из космоса. Что и доказал космонавт Сергей Рязанский, пролетавший на борту МКС над Сахарой с камерой наготове, сообщают dni.ru.
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, что это такое. Версии о том, что речь идет о месте падения метеорита или кратере древнего вулкана были опровергнуты.
Сейчас считается, что Глаз Сахары мог возникнуть естественным путем в ходе эрозии. Диаметр объекта – около 50 километров.
В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса - диаметр около 50 км. Его называют Глазом Сахары или структурой Ришат. Этот потрясающий снимок сделал космонавт Сергей Рязанский (@sergeyiss). . . The Richat Structure, or as some say, eye of the Sahara, is a deeply eroded and a slightly elliptical formation in the Sahara desert, west–central Mauritania. The whole structure is approximately 50 km wide, that's why it is easy to see even from the space. Picture was taken by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryazanskiy (@sergeyiss). #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #пустыня #сахара #ришат #глаз #африка #cosmos #space #planet #earth #iss #richat #sahara #desert #eye #africa #roscosmos #roscosmosofficial
На снимке видно слегка присыпанное песком геологическое образование правильной формы небесно-голубого цвета и просматриваются концентрические кольца горных пород, из которых Глаз Сахары и состоит. Ученые считают, что подобная структура приоткрывает завесу тайны над возникновением объекта.
По мнению специалистов, когда-то горные породы на месте структуры Ришат залегали в форме купола, однако под воздействием эрозии они постепенно "срезались", пока не остались лишь борозды концентрических колец.При этом возраст горных пород, из которых состоит Глаз Сахары, колеблется от 2,5 миллиарда лет (в центре) до 480 миллионов лет (по краям). Каким бы ни было происхождение Глаза Сахары, он представляет собой настоящее чудо природы, оценить всю красоту которого можно даже с высоты околоземной орбиты.
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