Космонавт сфотографировал с орбиты удивительный природный объект Глаз Сахары

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, что это такое. Версии о том, что речь идет о месте падения метеорита или кратере древнего вулкана были опровергнуты.

Сейчас считается, что Глаз Сахары мог возникнуть естественным путем в ходе эрозии. Диаметр объекта – около 50 километров.

На снимке видно слегка присыпанное песком геологическое образование правильной формы небесно-голубого цвета и просматриваются концентрические кольца горных пород, из которых Глаз Сахары и состоит. Ученые считают, что подобная структура приоткрывает завесу тайны над возникновением объекта.

По мнению специалистов, когда-то горные породы на месте структуры Ришат залегали в форме купола, однако под воздействием эрозии они постепенно "срезались", пока не остались лишь борозды концентрических колец.При этом возраст горных пород, из которых состоит Глаз Сахары, колеблется от 2,5 миллиарда лет (в центре) до 480 миллионов лет (по краям). Каким бы ни было происхождение Глаза Сахары, он представляет собой настоящее чудо природы, оценить всю красоту которого можно даже с высоты околоземной орбиты.