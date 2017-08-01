Новосибирец сделал красивейшие снимки пролетающей над Алтаем ракеты

Пролет ракеты было видно из Новосибирска, но мы небольшой командой поехали на юг Алтайского края прямо под трассу пролета ракеты для того, чтобы получить качественные снимки "медузы" ракеты и услышать звук разрыва отработавшей второй ступени.

По началу нам с погодой не везло, постоянно летели тучи, затягивало небо. Но перед самим пуском над нами установилось окно, через которое мы и посмотрели пролет "Союза".