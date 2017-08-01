Новосибирец сделал красивейшие снимки пролетающей над Алтаем ракеты

Новосибирский фотограф Герман Марков специально поехал на юг Алтайского края, чтобы сфотографировать полет ракеты "Союз-ФТ", стартовавшей с Байконура к МКС вечером 22 июля. Серию шикарных снимков с пролетающим над Алтаем космическим кораблем Герман выложил в группе "Тротуарная Астрономия в Новосибирске".
Герман Марков,
фотограф:
Пролет ракеты было видно из Новосибирска, но мы небольшой командой поехали на юг Алтайского края прямо под трассу пролета ракеты для того, чтобы получить качественные снимки "медузы" ракеты и услышать звук разрыва отработавшей второй ступени.
По началу нам с погодой не везло, постоянно летели тучи, затягивало небо. Но перед самим пуском над нами установилось окно, через которое мы и посмотрели пролет "Союза".
По словам новосибирца, съемка велась в Змеиногорском районе. Недалеко от этого места располагается Алтайский оптико-лазерный центр, который наблюдает за искусственными спутниками Земли.
А вот двум школьницам из нашего края удалось увидеть этот старт прямо на Байконуре. Арина Бычкова из Тальменки и бийчанка Ольга Шуваева отправились на космический старт в составе делегации Всероссийского детского космического фестиваля. 28 июля участники фестиваля встретились на Байконуре с министром образования и науки Ольгой Васильевой, а позже посмотрели на старт ракеты "Союз-ФТ" с российским космонавтом и американским и итальянским астронавтами на борту.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.