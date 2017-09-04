Коты, которым удобно лежать в самых неожиданных местах

Откуда у котов любовь к коробкам и другим компактным местам? Возможно, замкнутое пространство дарит им ощущение комфорта и помогает сохранить тепло. В любом случае, выглядит это иногда ну очень смешно.

Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Коты, которые любят лежать в неожиданных местах. Фото: fishki.net. Источник.