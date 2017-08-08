Усы, лапы и хвост. Самые-самые коты мира

Самыми дорогими кошками в мире в последние годы считаются животные породы Ашера. За экзотического котенка, похожего на мини-леопарда, предлагают выложить от 22 до 127 тысяч долларов. Представители этой породы могут достигать почти метровой длины и весить 14 кг. А заводчики до сих пор спорят о происхождении таких кошек - одни говорят, что это плод скрещивания трех пород, а другие утверждают, что это давно известные кошки породы саванна.

Самый богатый кот — Grumpy Cat. Сердитый кот не только стал мемом в 2012 году, но и принес своей хозяйке около 100 млн долларов. Он получил известность благодаря своей внешности — у него врожденная карликовость и неправильный прикус.

Популярность в интернете, принесла Сердитому коту, чье настоящее имя соус Тардар, возможность стать лицом нескольких рекламных компаний. Про него выпустили уже две книги и даже сняли фильм. Животное вместе с хозяйкой ходит по гламурным церемониям вроде премии MTV и "Оскар", фотографируется со знаменитостями и снимается в кино (у него есть даже собственный профиль на "Кинопоиске").

Самый популярный кот живет в Японии. Шотландский прямоухий "повелитель коробок" по кличке Мару попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое популярное животное на планете, благодаря своему YouTube каналу "Mugumogu". Количество просмотров его видео уже превысило 400 млн.

Самый злой кот в мире — персидский кот из Турции по кличке Гарфи. Это рыжее вселенское зло на самом деле очень доброе, рассказывает его хозяйка.

Самый милый кот по кличке Снупи живет в Китае. У этого экзота, похожего на плюшевую игрушку, уже есть сотни тысяч фанатов в соцсетях.

Самому старому из ныне живущих котов — 32 года. По человеческим меркам, Натмегу, так зовут кота, уже 141 год, и он готовится попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Хозяева подобрали его в 1990 году, и уже тогда, по словам ветеринара, Натмегу было 5 лет.

Урчание самого громкого кота в мире способно заглушить звук стиральной машины или шумного кондиционера. Кот из Великобритании по кличке Мерлин урчит с громкостью тормозящего поезда в лондонской подземке — 100 децибел при нормальных 25 для кошек.

Самым длинным котом оказался Мейн-кун из Австралии. Рыжему Омару всего 4 года, а в длину он уже достигает 120 см. Хозяева в шутку жалуются, что кот занимает слишком много места на кровати.

В Дании живет самый толстый и ленивый кот. В свои 6 лет Тулле весит 19 с лишним килограммов. Он абсолютно здоров, а вес набрал благодаря своей лени. Хозяйка животного рассказывает, что кота часто принимают за пуфик для ног, из-за его любимого занятия — ложиться и не двигаться.

Самый известный мультипликационный кот в мире любит лазанью и безделье и мог бы составить конкуренцию Тулле. Рыжий толстяк по имени Гарфилд появился на больших экранах в 2004 году и сразу же полюбился миллионам зрителей.

Не забудьте поздравить своего пушистого питомца с праздником.