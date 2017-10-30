"Коварная колея": экс-глава РЖД Якунин написал мемуары для западных читателей

Бывший советский дипломат, офицер КГБ, глава одной из российских монополий, Якунин писал о собственных переживаниях событий постсоветской и российской истории, следует из аннотации. В книге затрагиваются такие темы, как "терроризм, правительственные интриги и реальность ведения бизнеса в России". Издатель отмечает, что это первый случай, когда фигура уровня Якунина "говорила так открыто и откровенно о своей стране".

Ранее издание Quartz сообщало о сотрудничестве семьи Якунина с PR-компанией Project Associates, продвигавшей позитивный имидж сына экс-главы РЖД, а также с фирмой, отслеживавшей негативные публикации. Там же говорилось и о компании, отслеживавшей активы Якуниных, данные о которых появлялись в открытых источниках, чтобы скрыть их от антикоррупционных расследований, в том числе от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Книга доступна для предзаказа. Весной 2018 года ее можно будет купить на английском языке, а позже она будет переведена на другие языки, пишет znak.com.

В настоящее время экс-глава крупной компании много занимается кафедрой, институтом диалога цивилизаций, а также фондом Андрея Первозванного.

Факт

Якунин возглавлял РЖД с 2005 по 2015 год.

Справка

В одном из расследований оппозиционер Алексей Навальный рассказал о доме тогда еще главы РДЖ Якунина в Акулино, который, по словам оппозиционера, был настолько роскошен, что в нем было даже шубохранилище. Пресс-служба Якунина назвала эти сообщения "ворохом небылиц". В 2014 году Якунин продал этот дом. В июне этого года на BBC вышло интервью Владимира Якунина, в котором он рассказал о своей "маленькой кладовке для шуб".