Коза Меркель родила от козла Тимура

В Приморском сафари-парке Коза Меркель из Московской области родила козленка от знаменитого козла Тимура. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева.
Козу привезли в Приморский сафари-парк весной 2016 года в рамках конкурса на самую симпатичную "невесту" для Тимура. С тех пор она жила в парке.
"У козы родился один козленок — мальчик. Он растет, пока имя ему не дали – пусть хозяин сам назовет его. Сейчас собираем документы, и вскоре отправим маму с козленком домой", — рассказал Мезенцев.
О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей и лечения козла животные живут в соседних вольерах.
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