Алтайская прокуратура рассказала, будут ли сокращаться внеплановые проверки бизнеса

Всевозможные контрольно-надзорные органы проводят внеплановые проверки, как правило, по обращениям граждан, хотя закон дает и другие основания.

Потребитель пожаловался на качество пищи. Жилец дома — на надписи на стенах, которые не ликвидирует управляющая компания (информация о внеплановой проверке по поводу надписей на стенах есть в материалах арбитражного суда). Фирма использует участок без правоустанавливающих документов. Маркировка упаковки не соответствует требованиям и т. п.

Однако порядка 46% внеплановых проверок, по данным самих же органов контроля, заканчиваются безрезультатно, рассказала Татьяна Гвоздева, старший прокурор прокуратуры Алтайского края отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей.

По ее словам, количество плановых проверок юрлиц и ИП за последние три года существенно сократилось. Так, в 2014 году в план включили 19 тыс. проверок. Сегодня же в сводный план на 2017 год, опубликованный на сайте краевой прокуратуры, включено лишь около 2,5 тыс. проверок.

Причем подавляющее большинство проверяемых вовсе не бизнесмены: школы, детсады, училища, больницы, для которых предусмотрены обязательные ежегодные проверки органами Роспотребнадзора и МЧС.

А вот с внеплановыми проверками все, по сути, по-прежнему. Значительная их часть проводится Роспотребнадзором, и количество проверок этим ведомством до недавнего времени было так велико, что Татьяна Гвоздева охарактеризовала ситуацию так: "Роспотребнадзор в прошедшие годы буквально захлебывался".

Татьяна Гвоздева пояснила, что часть внеплановых проверок надо, как и плановые, согласовывать с прокуратурой. Однако доля согласованных проверок ничтожно мала. В 2016 году за этим в краевую прокуратуру обратились 346 раз, а вот самих проверок провели почти 18 тыс. А с начала 2017 года за согласованием в прокуратуру обратились 87 раз. Тогда как всего внеплановых проверок провели более 3 тыс.

Татьяна Гвоздева,

старший прокурор прокуратуры края

отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей:

Обусловлено это тем, что из сферы действия федерального закона №294 ("О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". — altapress.ru) исключены 21 вид госнадзора. Еще 36 видов включены с особенностями, которые в большинстве своем не предполагают проведение согласования. То есть большая часть внеплановых мероприятий по контролю проводится, минуя органы прокуратуры.

Но сейчас готовятся поправки в законы, которые эту ситуацию должны в какой-то мере изменить и сократить число внеплановых проверок.

С прокуратурой будут согласовывать проверки, связанные с нарушением прав потребителей и другие виды, не входящие сейчас в сферу действия закона №294. А прокуратура может воспользоваться свои правом отказать в согласовании внеплановой проверки.

Кроме того, Татьяна Гвоздева напомнила, что в 2017 году изменились правила внеплановых проверок органами Роспотребнадзора. Теперь эта структура проводит их при условии, что потребитель предварительно обратился с претензией непосредственно к изготовителю или продавцу и тот ему не ответил или не удовлетворил его требования.

Впрочем на вопрос одного из организаторов круглого стола, насколько эффективен закон №294, Татьяна Гвоздева ответила, что поле деятельности у прокуратуры, которая ведет надзор за соблюдением прав предпринимателей, еще долго будет сохраняться.

Факт

21 сотрудник органов контроля были привлечены прокуратурой Алтайского края к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле. В 2017 году привлекли к административной ответственности троих.