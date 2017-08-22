Краевые власти прокомментировали возможное банкротство "Алтаймясопрома"

По словам министра, договор с фирмой, которая будет проводить аудит, был подписан на прошлой неделе.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

На предприятии соблюдается весь технологический процесс. На свинокомплексе содержится 52 тыс голов свиней. Средний привес на откорме составляет 800 грамм. Я считаю, это достойный показатель. По заработной плате задолженности нет. Переговоры по реструктуризации с "ВЭБом" продолжаются.

21 августа состоялось очередное заседание по делу о банкротстве предприятия "Алтаймясопром". Как следует из материалов Арбитражного суда Алтайского края, "Барнаульская сервисная компания", первая подавшая иск, отказалась от своих претензий.

"Внешэкономбанк" подал свой иск 20 июня. Следующее заседание по этому разбирательству состоится в сентябре.

Между тем, собственники свинокомплекса просят банк продлить кредитный период на десять лет. Один из учредителей "Алтаймясопрома" Валерий Шарнин сообщил "Коммерсанту", что через год они запустят вторую очередь комплекса, через два-три года начнут выплачивать проценты, через пять лет — платить тело кредита. Объем дополнительных инвестиций, необходимых для завершения проекта, Шарнин оценил в 1,8 млрд рублей.

Строительство свинокомплекса началось в 2010 году. Проект реализуется в рамках краевой программы комплексного развития Алтайского Приобья. В составе комплекса должны были войти комбикормовый завод мощностью 162 тыс тонн продукции в год, элеватор на 50 тысяч тонн сырья, две свинофермы, мясохладобойня, перерабатывающий цех. В 2014 году финансирование проекта было приостановлено. Как сообщили ранее власти Алтайского края, часть этих объектов находится в высокой степени готовности.

Факт

Согласно данным портала kartoteka.ru, основным собственником в уставном капитале "Алтаймясопроа" является председатель совета директоров "УК КЕМ-ОЙЛ" Александр Юган (622,5 млн рублей — 83% от размера уставного капитала). Доля Валерия Шарнина составляет 8%, Бориса Панова — 9%. Последний в свое время был инициатором данного проекта и его гендиректором. В конце 2016 года его место занял Игорь Тищенко, ранее занимавший пост директора по оперативному управлению. Формальным поводом ротации стало достижение Борисом Пановым пенсионного возраста.