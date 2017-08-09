Краевой суд не пощадил барнаульца, осуждённого за убийство пристававшего к нему мужчины

Как ранее сообщал altapress.ru, в мае 2015 года у осужденного завязался разговор с незнакомым ему 30-летним мужчиной на улице у точки по продаже шаурмы. Он пригласил Никиту к себе в гости. Парни обменялись номерами телефонов и через некоторое время Ч. нанес визит новому знакомому. По версии следствия, в квартире из личных неприязненных отношений барнаулец несколько раз ранил мужчину ножом, а затем украл мобильный телефон, который нашел в халате потерпевшего. Вовремя не получив помощи, потерпевший скончался от ран и обильной кровопотери.

У осужденного, его близких и адвоката другая версия случившегося. Как сообщал суду сам Никита, в квартире новый знакомый начал делать ему комплименты. Молодого человека смутил этот факт. Он спросил, какой ориентации мужчина. Между ними завязался словесный конфликт, в ходе которого хозяин жилья напал на него с ножом и дважды ранил в руку. Никите удалось выхватить нож, но нападавший со словами "я тебя убью" кинулся его душить. Никита стал обороняться от нападавшего ножом. Когда раненый хозяин квартиры перестал оказывать сопротивление, парень сбежал и унес с собой халат, который слетел с потерпевшего в ходе борьбы. Им Никита вытер кровь и выбросил его в мусорный бак вместе с находившимся там мобильным телефоном. Затем он обратился в больницу по поводу своих травм, после чего пришел с повинной в полицию.

Ситуацию значительно осложнил тот факт, что ни одного прямого свидетеля убийства не было. Никто ничего не видел и не слышал. Суд счел, что травмы Никита Ч. мог получить и от осколков стекла, когда налетел на дверь во время драки, а потому факт нападения потерпевшего первым достоверно не установлен.

Летом 2017 года Никита Ч. и его девушка Олеся, которая обращалась к altapress.ru с просьбой предать огласке эту историю, поженились. Супруга осужденного барнаульца надеется на благоприятный исход дела в Верховном суде РФ.

Олеся,

супруга осужденного:

То, что потерпевший был нетрадиционной ориентации, подтверждают его переписки на сайте знакомств и проведенные экспертизы. Суд не учел и то, что 30-летний убитый значительно превосходил в росте и весе Никиту. Также в деле есть экспертизы, доказывающие, что у мужа были ранения глубиной более 2-х см. А потерпевший перед тем, как делать комплименты, снял штаны и плавки в комнате и переоделся в халат, что доказывает его умысел на интимные отношения с Никитой. Явку с повинной учли, но "скостили" всего полгода от запрашиваемого срока, это очень мало. А краевой суд заранее все решил. Они вообще вели себя ужасно, пофигисты. Торопили Никиту, когда он зачитывал выдержки из приговора со словами: "Вы нам будете весь приговор что ли зачитывать? Давайте мы сейчас все будем зачитывать, сколько у нас тогда заседание будет длиться?". А когда муж говорил: "Как я еще мог поступить в ситуации, когда на меня нападают с ножом?", председательствующий судья Дмитрий Зверев ему заявил: "Вы нам вопросы что ли будете задавать? Мы уже слышали, что вы защищались". В совещательной комнате судьи успели подготовить решение за две минуты! Как такое возможно? Они даже не проанализировали доказательства, которые предоставили адвокат и Никита. Мы дальше пойдем, до Верховного и Европейского суда!

Адвокат осужденного Олег Пронин подавал апелляционную жалобу в краевой суд с просьбой отменить приговор, а дело об умышленном убийстве прекратить. Он отмечал, что бремя доказывания обвинения и опровержения доводов защиты лежит на стороне обвинения, а все сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. То есть, даже если факт нападения потерпевшего первым достоверно не установлен, он не может быть и опровергнут.

По мнению стороны защиты, Ч. просто превысил пределы необходимой самообороны. "Суд же бремя доказывания невиновности переложил на Ч. Обвинительный приговор основан на предположениях", — говорил адвокат.

Сейчас защита готовит жалобу в Верховный суд РФ на приговор краевого суда.