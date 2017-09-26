Краевой суд оставил в силе приговор Юрию Денисову

26 сентября краевой суд оставил без изменения приговор бывшему вице-губернатору Юрию Денисову и его жене Татьяне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Адвокаты осужденных подали апеляционные жалобы на приговор первой инстанции, которые суд заслушал 15 сентября. Денисов тогда попросил суд быть милосердным к нему и его супруге. Сторона защиты требовала оправдать Денисовых полностью.
Однако заседание перенесли на 26 сентября, на котором суд отклонил жалобы и оставил приговор без изменений: 8 лет и 1 год колонии строгого режима для Юрия Денисова и условный срок в 5 лет его жене Татьяне.
Ранее Денисова признали виновным во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах, а его жену в посредничестве.
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