Краевой суд оставил в силе приговор Юрию Денисову

Адвокаты осужденных подали апеляционные жалобы на приговор первой инстанции, которые суд заслушал 15 сентября. Денисов тогда попросил суд быть милосердным к нему и его супруге. Сторона защиты требовала оправдать Денисовых полностью.

Однако заседание перенесли на 26 сентября, на котором суд отклонил жалобы и оставил приговор без изменений: 8 лет и 1 год колонии строгого режима для Юрия Денисова и условный срок в 5 лет его жене Татьяне.

Ранее Денисова признали виновным во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах, а его жену в посредничестве.