Красивейшие алтайские невесты, женихи и свадьбы лета-2017: снимки из соцсетей

В 2017 году в Алтайском крае была свадьба байкеров. Было и бракосочетание в деревенском стиле, которое молодожены и их родственники полностью организовали сами. Проходили и концептуальные выездные регистрации, в которых продумана каждая деталь. Например, одна пара провела свадебную церемонию в самом центре Барнаула — прямо на пр. Ленина около торгового центра "Пассаж".

На свадьбе Сергея Отмашкина (сын Владимира Отмашкина, гендиректора ИСК "Союз") и его избранницы Ольги зону выездной церемонии оформили в виде многоэтажных домов. Вечером она превращалась в красивую фотозону с подсветкой. Проект назывался "Город будущего". А еще на этой свадьбе был говорящий робот.

Для пары Константина и Илоны был создан свадебный проект "Совершенная высота". Концепция праздника выстроена вокруг темы неба, птиц, крыльев и неземной любви. Вместо арки в зоне выездной церемонии декораторы соорудили большие крылья, украшенные цветами.

Алтайские молодожены устраивали фотосессии на природе (в лесу, на озерах, в полях на закате), а также на улицах города. Некоторые выезжали отмечать свадьбу в горы — в Белокуриху или даже в республику Алтай.

Красивейшие кадры также получались на съемке утра невесты, выездной свадебной церемонии, в том числе вечерней, когда свадебная арка подсвечивается лампочками.

А некоторые пары решили красиво отметить годовщину свадьбы. Например, предприниматель Андрей Лазарев (предприятие "Алтайтара") и его супруга Ольга в этом году праздновали серебряную свадьбу (25 лет совместной жизни). По этому поводу был создан целый свадебный проект под названием "Важное. Нужное. Единственное". Для молодоженов построили арку, под которой они снова обменялись кольцами в присутствии родных и близких.