Красивейшие алтайские невесты, женихи и свадьбы лета-2017: снимки из соцсетей

Последние выходные лета остались позади, и с ними закончился самый жаркий свадебный сезон. Конечно, будут еще осенние свадьбы, но их обычно уже меньше. Все лето алтайские представители свадебной индустрии делились красивыми снимками с проектов, в создании которых они участвовали. Altapress.ru выбрал самые яркие из них.
В 2017 году в Алтайском крае была свадьба байкеров. Было и бракосочетание в деревенском стиле, которое молодожены и их родственники полностью организовали сами. Проходили и концептуальные выездные регистрации, в которых продумана каждая деталь. Например, одна пара провела свадебную церемонию в самом центре Барнаула — прямо на пр. Ленина около торгового центра "Пассаж".
Кажется, что провести выездную регистрацию на главном проспекте города невозможно!!! Ан нет! Если вы выбираете настоящих профессионалов на свою свадьбу-возможно все!!!❤ скоро покажу всю серию☺ фотограф @doronina_natalie организатор @marina_korsakova_ Видеограф @korsakovpro Декоратор @beleckih.elena Флорист @lemongrass_studio22 Ведущий выездной церемонии @alekszenin Платье @kocheli_dress_bar Стилист @hair_stylist_l.mostovich Невеста и жених @kris_krechtunova и @paulsmaul За помощь в техническом обеспечении спасибо @volobuevroman
Если погода за окном не перестаёт вас удивлять, вспомните, что климат в России рассчитан прежде всего на уничтожение неприятеля ☝🏻🤣#фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул #фотосессиябарнаул #фотосессиявбарнауле
Что нам снег, что нам дождь😂 хорошее настроение-вот что главное🤘🏻 #фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул #фотосессиябарнаул #фотосессиявбарнауле #сборыневестыбарнаул
Эта удивительная драйвовая история любви о семье Голубь, и желтом запорожце)))) Это чудо машина вызвала настоящий фурор у всех))) нам сигналили трамваи..пожарные машины...все кричали в след: крууууууто! Нам не помешала гроза, у нас отвалился дворник))) и в итоге наша чудо машина не выдержала и сломалась😭 НО! ничего! абсолютно ничего не испортило настроение дня! Ребята, вы молодцы, вы огонь! Вот так надо относиться к каким-то мелочам! кстати, у нашей следующей машины тоже спустило колесо🤣 смотрите историю в контакте❤ https://vk.com/doronina_natalie
Долго я думала как мне описать, что происходило в этот день! Не умею))) наверно, поэтому я фотограф)) история уже есть у меня в вк (ссылка в шапке профиля) Любовь, нежность, смех, слезы.....И самое главное, все! все! сделано своими силами! А точнее, силами большой дружной семьи! Люблю вас! и буду очень долго вспоминать❤
Долго я думала как мне описать, что происходило в этот день! Не умею))) наверно, поэтому я фотограф)) история уже есть у меня в вк (ссылка в шапке профиля) Любовь, нежность, смех, слезы.....И самое главное, все! все! сделано своими силами! А точнее, силами большой дружной семьи! Люблю вас! и буду очень долго вспоминать❤
Начало🥂😂#фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул #фотосессиябарнаул #фотосессиявбарнауле #сборыневестыбарнаул
Байкеры, мои любимые😍 ну надо чаще жениться 😂 а то вижу вас раз в год и скучаю 😭 свадьба Данила и Марии 🔥#фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул #фотосессиябарнаул #фотосессиявбарнауле
Максим🍂Мария #фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул #фотосессиябарнаул #фотосессиявбарнауле
Волшебный день Роберта и Натальи. 01. 07.2017 г. Организатор @lara_ulman Координатор: @anastacia_black Фотографы: @fottoannashadrina @lusi_kuznecova Видео: @timefilm.studio Декор: @pavlindecor Букет: @medunitsa_lovers Мейк: @ilady Прическа: @hair_stylist_l.mostovich Украшение ручной работы: @brotssmansweta Полиграфия: @asya_zhikina Платье для утра невесты: @onenight_dress Свадебный торт: @allagefke Место: @z_podkova Ведущий: @varlamov.valeros #weddingphotos #weddinginspo #wedding2017 #weddingblog #weddywood_instagram #weddywoodinspired #свадебныйфотограф #свадебныйфотографвбарнауле #свадебныйфотографбарнаул #фотографбарнаул #фотографвбарнауле
Утро невесты Валерии, хорошо когда твои самые близкие рядом. Фото @lusi_kuznecova #weddingday Фотостудия @lf_photo_22 #weddingblogger #weddinginspo #weddingphotography #weddyngplanner #weddynghairstyle #weddyngday #weddywood_instagram #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографбарнаул #фотографвбарнауле #фотографнасвадьбу
Максим и Кристина. Франция город любви, духов и круассанов, улыбчивых и красивых людей! Все это вдохновляет ребят, мечтать и путешествовать. Нежные отношения и сильная любовь этой пары, вдохновили и всю нашу команду!✌ Организатор: @svadbawip.ru Фото: @lusi_kuznecova Мейк: @laguta_mua Прическа: @komlevakosypricheski #vscowedding #greenweddingshoes #семейныйфотографбарнаул #instaaltai #детскийфотографбарнаул #nikonrussia #altai #mountainstyle #фотографыбарнаула #свадьбабарнаул #фотографновосибирск #фотосессиябарнаул #предсвадебнаясъемка #lovestory #свадебныйфотографбарнаул #vsco #vscocam #space #vsconature #vscowedding #altai #travel #discovery #explorer #glacier #mountainstyle #instabride
Нереальные Данил и Ксения @kseniya_____b 😍 я не могу остановиться и, возможно, устрою фотоспам😍😂 Организатор @marina_korsakova_ Координатор @an_ovchinnikova @alina_wedding_planner Видеограф @korsakovpro @svezhentsev_ru Фотограф @annakanina @isakova_photo Ведущая выездной церемонии @sofasaprykina Ведущий банкета @trotskovskiy Декоратор @pavlindecor Флорист @lemongrass_studio22 Локация @zarechie.barnaul Причёска @kalachova_hairstyle Макияж @sokoann Украшения @brotssmansweta Полиграфия @papyrstyle_wedpoligraphy #организаторМаринаКорсакова #korsakova_wedding #marinakorsakova #свадебныйорганизатор #свадебныйорганизаторбарнаул #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #невестабарнаул #невеста #свадебноеплатье #свадебноефото #барнаул #барнаул22 #белокуриха #горныйалтай #алтайскийкрай
Свадьба Данила и Ксении! Организатор: @marina_korsakova_ координаторы: @an_ovchinnikova; @alina_wedding_planner ведущая выездной церемонии: @sofasaprykina фото: @isakova_photo @annakanina видео: @korsakovpro @svezhentsev_ru #портретмужчины #canon5dmark4 #свадебныйбукет #свадебныйбукетбарнаул #девичникбарнаул #свадебныйдень #wedday #свадьба #wedding #невеста #жених #bride #свадебныйфотограф #фотографбарнаул #фотографвбарнауле #свадебныйфотографбарнаул #лучшаясвадьба #лучшаясвадьбабарнаул #фотографаннаканина #свадьбамечты #свадьба2017 #букетневесты #флористикабарнаул #свадьбабарнаул #барнаул #барнаул22 #фотографбарнаул
На свадьбе Сергея Отмашкина (сын Владимира Отмашкина, гендиректора ИСК "Союз") и его избранницы Ольги зону выездной церемонии оформили в виде многоэтажных домов. Вечером она превращалась в красивую фотозону с подсветкой. Проект назывался "Город будущего". А еще на этой свадьбе был говорящий робот.
Для детишек на свадьбе — поднести жениху и невесте обручальные кольца на подушечке или в коробочке. Это один из самых символичных и волнительных моментов свадебного дня! Ребёнок ощущает свою значимость. Ромик справился со своей задачей на 1000% 👏#свадьбаотмашкиных #свадебныйорганизатор #организаторсвадьбы #организациясвадьбы #координациясвадьбы #монбланбарнаул #шатермонблан
С помощью профессионального освещения можно без труда зонировать пространство и оживить атмосферу. Хорошее освещение важно для праздничного торжества, т.к. оно придает празднику шик и лоск, меняет декорации. Я очень рада, что команда работала сообща: декоратор, художник по свету, фотограф, видеограф... каждый высказывал свою точку. Я как организатор выслушивала каждого и мы вместе добились результата! мы советовались, репетировали!! И вот, что получилось! Организатор:@olga_zhukovskay Видео: @zhukovskyvideo Фото: @photoamplua Ведущий: @romanklyachkin Декор: @ksenia_agaeva Кейтеринг: @studio_vkusa. #свадьбаотмашкиных #свадебныйорганизатор #организаторсвадеб #шатермонблан #монбланбарнаул
Специальный гость "Роберт-Робертович" появился неожиданно для всех гостей на церемонии! Роберт рассказал правила на регистрации, историю о ребятах👰🏼🤵, показывал фотографии с путешествий, еще шутил с ведущим @romanklyachkin 😉фотографировал гостей после церемонии! 📷фото: @photoamplua #свадьбаотмашкиных #свадебныйорганизатор #советыотжуковской #свадебныйоргназаторвсибири #шатермонблан #монбланбарнаул
Для пары Константина и Илоны был создан свадебный проект "Совершенная высота". Концепция праздника выстроена вокруг темы неба, птиц, крыльев и неземной любви. Вместо арки в зоне выездной церемонии декораторы соорудили большие крылья, украшенные цветами.
Вот такими крылатыми и невесомыми получились приглашения на свадебный проект #совершеннаявысота. Каждое слово в пригласительной карточке было придумано нами:) Фотографы проекта: @anton.sivov @marina_shirokikh #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Кусочек совершенной высоты.... #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Когда они встретились звёзды пришли в волнение, предвкушая невероятную любовь... #совершеннаявысота #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Там небо всё время чистое, там можно познать нежность ветра, почувствовать на лице поцелуи солнечных лучей, там рождаются пёстрые радуги чувств, там соединяются пылкие сердца… Это там, где мерцают падающие звёзды, исполняя желания! Там на совершенной высоте Константин и Илона сказали друг другу -Да! Декоратор проекта @talyhtina #совершеннаявысота #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Константин и Илона в день своего бракосочетания выпустили на волю 7 белоснежных птиц! Как вы думаете, для чего был осуществлён этот обряд? #совершеннаявысота #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Любовью и трепетом было переполнено все вокруг! Встреча Константина и Илоны❣ #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Тысячи крылатых существ парили в просторах совершенной высоты, помогая создать атмосферу вселенского счастья! Спасибо умелым декораторам команды Татьяны Люхтиной @talyhtina Фотографы проекта: @anton.sivov @marina_shirokikh #совершеннаявысота #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Счастливые молодожены и довольные гости - это то, к чему мы будем стремится всегда! Фотографы проекта: @anton.sivov @marina_shirokikh Декор: @talyhtina #совершеннаявысота #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Алтайские молодожены устраивали фотосессии на природе (в лесу, на озерах, в полях на закате), а также на улицах города. Некоторые выезжали отмечать свадьбу в горы — в Белокуриху или даже в республику Алтай.
Никак не привыкну к тому, что после такой жары у нас мороз⛄ чудесный день 28.04.2017❤ #фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул
Данил🖤Мария #фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул #фотосессиябарнаул #фотосессиявбарнауле
Много интересного☺ но я остановлюсь, пожалуй🙈 #фотографнатальядоронина #weddingphotoinspiration #семья #семейныйфотограф #семейныйфотографбарнаул #family #familyportraits #familyphotographer #свадьбабарнаул #свадьбавбарнауле #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #свадьба #барнаул #mywed #wedding #bride #свадебныйдекорбарнаул #декорбарнаул #невестабарнаул #женихбарнаул #фотосессиябарнаул #фотосессиявбарнауле
Неповторимая невеста Дарья 💍в моем ободочке! 🔷Спасибо, что не забыли поставить лайк❤, мне очень приятно! 🔷#моиневестысамыекрасивые и #счастливые Фото @lusi_kuznecova Организатор @lara_ulman Платье @onenight_dress ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ✔Заказ оставляйте в комментариях или пишите в директ. И мы с вами свяжемся!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #подвязка #свадебнаяподвязка #свадебныеукрашениябарнаул #барнаул #нск54 #подарокбарнаул #свадьбабарнаул #барнаулногти #барнаул22 #украшениябарнаул #свадебнаяприческабарнаул #свадьбавбарнауле #стилистбарнаул #прическабарнаул #ободокбарнаул #венок #парикмахербарнаул #украшениевволосы #свадебныеукрашения #дляневесты #свадебныйгребень #ободокручнойработы #гребеньвволосы #ободок #венок #гребеньдляневесты
Прекрасная невеста Оля в нежном украшении из хрустальных бусин и чешского бисера💍💍💍 🔷Спасибо, что не забыли поставить лайк❤, мне очень приятно! 🔷Мои дорогие красавицы, спасибо вам за ваши фото и безумно приятные отзывы!!! Очень рада, что вы выбрали меня!!! Буду и дальше стараться делать вас счастливыми! ❤❤❤ ЛЮБЛЮ ВАС!!!❤❤❤ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ✔Заказ оставляйте в комментариях или пишите в директ. И мы с вами свяжемся!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #подвязка #свадебнаяподвязка #свадебныеукрашениябарнаул #барнаул #нск54 #подарокбарнаул #свадьбабарнаул #барнаулногти #барнаул22 #украшениябарнаул #свадебнаяприческабарнаул #свадьбавбарнауле #стилистбарнаул #прическабарнаул #ободокбарнаул #венок #парикмахербарнаул #украшениевволосы #свадебныеукрашения #дляневесты #свадебныйгребень #ободокручнойработы #гребеньвволосы #ободок #венок #гребеньдляневесты
Свадьба,на которой даже я впервые за несколько лет плакала. От счастья за ребят и за себя, что я здесь и сейчас , в этом космическом моменте. Глоток свежего воздуха, чтобы идти дальше @annikalliimm #незряжеделала #земляне25 #чтонесделаешьрадиденег #хештегинашевсе #фотограф #дреды#фотографбарнаул #свадебныйфотографбарнаул #свадьбабарнаул #нневестаневестабарнаул #маникюр #тату#рукав#bridge#flower#justmarried#black#tattoo#blacktattoo#canon
Мы мечтали о церемонии с видом на озеро; природа решила иначе, и как всегда оказалась права! #случайностинеслучайны✨ • • • #1000метроанадуровнемморя #trif_kobz #weddinglife #weddingdress #wedding #weddingtime #weddingdecor #свадьба #свадьбамечты #командамечты #организаторсвадеб #ЛараУльман Организатор @lara_ulman @lovepoetics Координатор @anastacia_black Фото @lusi_kuznecova Декор @pavlindecor Букет @medunitsa_lovers Макияж @mariya_gonchar Причёска @re_styling_studio_style Торт @allagefke Наряды @onenight_dress @lissa_dream_dress Украшения @brotssmansweta Ведущий свадебного ужина @vovadementev Церемониймейстер @lara_ulman
Она, родилась и выросла в Барнауле, он – в Красноярске. На протяжении долгих лет они живут, учатся, готовятся к стартам в родном городе Максима. Его родители никогда не были в этих краях, а ее живут на расстоянии 300 километров... так почему же местом объединения семей стали горы Белокурихи? У кого есть мысли на этот счёт? Поделитесь🙏🏻 • • • #1000метроанадуровнемморя #trif_kobz #weddinglife #weddingdress #wedding #weddingtime #weddingdecor #свадьба #свадьбамечты #командамечты #организаторсвадеб #ЛараУльман Организатор @lara_ulman @lovepoetics Координатор @anastacia_black Фото @lusi_kuznecova Декор @pavlindecor Букет @medunitsa_lovers Макияж @mariya_gonchar Причёска @re_styling_studio_style Торт @allagefke Наряды @onenight_dress @lissa_dream_dress Украшения @brotssmansweta Ведущий свадебного ужина @vovadementev Церемониймейстер @lara_ulman
Утро Марины. Меня не покидало ощущение, что я снимаю кино, какая-то невероятная атмосфера царила в это утро, получилась кинематографическая съемка. #weddingphoto #weddinginspo #weddingblog #weddying #weddywood #weddyngplanner #weddywood_instagram #weddydress #weddingblog #weddingphoto #weddinginspo #weddingplanning #свадебныйфотограф #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #свадебныйфотографлюдакузнецова #фотографбарнаул #фотографвбарнауле #фотографлюдакузнецова #фотографнавашусвадьбу
Свадьба пронизанная светом и воздухом, всё было невероятно красиво. Организатор: @kazancevamariya Фото: @lusi_kuznecova Видео: @korsakovpro Мейк: @shipunova_mua Платье: @magnoliarouge Флористика и декор: @pavlindecor Букеты: @medunitsa_lovers Координатор: @marina_korsakova_ Место проведения @chayka_parkhotel #wedding #weddings #weddingday #wedding2017 #weddingblog #weddywood #weddywoodinspired #weddywood_instagram #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #фотографвбарнауле #декорсвадьбы #свадебныйдекор
Денис и Ксения. Предсвадебное. Год назад горы и это озеро с бирюзовой гладью, альпийские луга, словно расшитые яркими горными цветами, были свидетелями и участниками нашего семейного торжества. В этом году мы снова вернулись в это уже родное для нас место. Флористика: @kseniazukova; Фото: Аня Шадрина; Платье: @onenight_dress #vscowedding #tracking #семейныйфотографбарнаул #instaaltai #детскийфотографбарнаул #nikonrussia #altai #mountainstyle #vscofashion #фотографыбарнаула #свадьбабарнаул #фотографновосибирск #фотосессиябарнаул #предсвадебнаясъемка #lovestory #photonsk #свадебныйфотографбарнаул #vsco #vscocam#alps #cosmiclove #iceland #space #vsconature #vscowedding #altai #instabarnaul #travel #discovery #explorer #glacier #mountainstyle
После свадебных выходных поделюсь еще одной трогательной и красивой историей. Свадьба Кирилла и Насти. Свадьба, где даже я плакала)) Да, что уж там, мужчины доставали платки и немного смущенно смахивали с глаз слезы. Трогательно, нежно и как-то по-настоящему, от души. Координатор: @konradi_marina_ ; Декор: @ksenia_agaeva ; Ведущий праздничной программы: Егор Брик; Фото: Аня Шадрина @fottoannashadrina; Видео: @timefilm.studio; Макияж: Яна Матвейко; Украшение ручной работы: @galmashkova; Свадебный торт: @allagefke; Горка шампанского и вкуснейшее мороженое: @sane4kadik; Место съемки: @zarechie.barnaul; Фотозона: @vsyako_yarche #vscowedding #greenweddingshoes #семейныйфотографбарнаул#instaaltai #детскийфотографбарнаул #nikonrussia #altai #mountainstyle #фотографыбарнаула #свадьбабарнаул #фотографновосибирск #фотосессиябарнаул #предсвадебнаясъемка #lovestory #свадебныйфотографбарнаул #vsco #vscocam #space #vsconature #vscowedding #altai #travel #discovery #explorer #glacier #mountainstyle #instabride
Волшебная Свадьба Кости и Кати @ekaterinayermakova 09.07.17 Координатор: @konradi_marina_ ; Декор,флористика:@sheverda_love,@sheverda.love.wedding; Фото: @fottoannashadrina, Людмила Кузнецова @lusi_kuznecova; Видео: @timefilm.studio; Ведущая церемонии и праздничной программы: @diana_krilova_; Горка шампанского: @sane4kadik Макияж: Наталья Макузева @ilady; Прическа: Оксана Шабанова @shabanova_roksalana; Украшения невесты: @brotssmansweta; Место проведения банкета: @monblan.barnaul; Свадебный торт: @allagefke #vscowedding #greenweddingshoes #семейныйфотографбарнаул#instaaltai #детскийфотографбарнаул #nikonrussia #altai #mountainstyle #фотографыбарнаула#свадьба #свадьбабарнаул #фотографновосибирск #фотосессиябарнаул #предсвадебнаясъемка #lovestory #свадебныйфотографбарнаул #vsco #vscocam #space #vsconature #vscowedding #altai #travel #discovery #instafashion #explorer #glacier #mountainstyle #majestic_earth #summerweddings
Волшебная Свадьба Кости и Кати @ekaterinayermakova 09.07.17 Координатор:@konradi_marina_ ; Декор,флористика:@sheverda_love,@sheverda.love.wedding; Фото: @fottoannashadrina, @lusi_kuznecova; Видео: @timefilm.studio; Ведущая церемонии и праздничной программы: @diana_krilova_; Горка шампанского: @sane4kadik Макияж: Наталья Макузева @ilady; Прическа: Оксана Шабанова @shabanova_roksalana; Украшения невесты: @brotssmansweta; Место проведения банкета: @monblan.barnaul; Свадебный торт: @allagefke #vscowedding #greenweddingshoes #семейныйфотографбарнаул#instaaltai #детскийфотографбарнаул #nikonrussia #altai #mountainstyle #фотографыбарнаула#свадьба #свадьбабарнаул #фотографновосибирск #фотосессиябарнаул #предсвадебнаясъемка #lovestory #свадебныйфотографбарнаул #vsco #vscocam #space #vsconature #vscowedding #altai #travel #discovery #instafashion #explorer #glacier #mountainstyle #majestic_earth #summerweddings
Горы, место невероятной силы и могущества, воздуха и простора. В этот день было всё, и проливной дождь и густой туман, и даже в конце уже вечером выглянуло солнце. Люди играющие свадьбу в горах, они особенные, они очень сильные внутри и цельные, они очень благородные и чистые, смешливые и трогательные, Максим и Дарья- они такие! Пара мечты, свадьба мечты, команда мечты. Организатор: @lara_ulman Координатор: @anastacia_black Фотограф: @lusi_kuznecova Мейк: @mariya_gonchar Прическа: @re_styling_studio_style Украшения ручной работы: @brotssmansweta Флористика: @medunitsa_lovers Платье: @onenight_dress Декор: @pavlindecor Ведущий: @vovadementev #weddingphoto #weddywood #weddinginspo #weddinginspiration #weddingstyle #weddingflowers #weddingphotographer #weddywoodinspired #weddywood_instagram #weddynghairstyle #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #свадебныйфотограф #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #фотографновосибирск #фотографлюдакузнецова #фотографнасвадьбувбарнауле #семейнаясъёмкавбарнауле
Совершенная Илона ⭐️ Наши невесты неподражаемы! MUA @annaedunova Hairstyle @olgacher.nika #совершеннаявысота #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Любящая жена, мама троих сыновей, мудрая женщина и успешная бизнес - леди - красавица Ольга! Вся наша команда влюбилась в Ольгу ещё тогда, когда мы организовывали свадьбу ее сыну. Оставайтесь всегда такой молодой и жизнерадостной! #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Свадьба - это чудесный и волнительный день! Очень важно для такого события выбрать настоящих профессионалов, которые понимают тебя с полуслова. Огромное спасибо декоратору @talyhtina за прекрасное оформление нашей свадьбы. За результат абсолютно не переживали) Арка получилась волшебной, а букет идеальным) #wedding#love#me#мужжена
Красивейшие кадры также получались на съемке утра невесты, выездной свадебной церемонии, в том числе вечерней, когда свадебная арка подсвечивается лампочками.
В работе небольшая серия фотографий с красивой свадьбы Леонида и Кати 21.07.17 Организатор @marina_korsakova_ Видеограф @korsakovpro @svezhentsev_ru Фотограф @fottoannashadrina @lusi_kuznecova Ведущая выездной церемонии @sofasaprykina Ведущий банкета @andrey_brusnika Декоратор @pavlindecor Флорист @lemongrass_studio22 Площадка @monblan.barnaul Платье невесты @ggrishina Парикмахер-стилист @hair_stylist_l.mostovich Визажист-стилист @anastasia_shlundt_mua Свадебный торт @sladovnitsa #vscowedding #greenweddingshoes #семейныйфотографбарнаул #детскийфотографбарнаул #nikonrussia #altai #mountainstyle #фотографыбарнаула #фотографновосибирск #фотосессиябарнаул #предсвадебнаясъемка #lovestory #свадебныйфотографбарнаул #vsco #vscocam #space #vsconature #vscowedding #altai #travel #discovery #explorer #glacier #mountainstyle #majestic_earth
Волшебная свадьба Сергея и Юлии. Розовый присутствовал весь день на свадьбе, от светло пудрового платья, букета, невероятного заката после дождя и росы на цветах в вечерней съёмке. Совсем скоро небольшой анонс. Организатор: @ainuraflamingo Координатор: @lelek_yk Фото: @lusi_kuznecova Видео: @videopolezhaevaelena Флористика: @talyhtina Мейк: @annaedunova Прическа и украшения ручной работы: @chernika_style Праздничный торт: @sladovnitsa Горка шампанского: @sane4kadik Место проведения банкета: @serebro_hall #weddingphoto #weddywood #weddinginspo #weddinginspiration #weddingstyle #weddingflowers #weddingphotographer #weddywoodinspired #weddywood_instagram #weddynghairstyle #свадебныйфотографбарнаул #свадебныйфотографвбарнауле #свадебныйфотограф #фотографвбарнауле #фотографбарнаул #фотографновосибирск #фотографлюдакузнецова #фотографнасвадьбувбарнауле #семейнаясъёмкавбарнауле
А некоторые пары решили красиво отметить годовщину свадьбы. Например, предприниматель Андрей Лазарев (предприятие "Алтайтара") и его супруга Ольга в этом году праздновали серебряную свадьбу (25 лет совместной жизни). По этому поводу был создан целый свадебный проект под названием "Важное. Нужное. Единственное". Для молодоженов построили арку, под которой они снова обменялись кольцами в присутствии родных и близких.
______________________08.07.2017.______________________ "Важное. Нужное. Единственное." В день любви, семьи и верности мы организовали невероятно душевный праздник - серебряную свадьбу для наших любимых и уже родных Лазаревых. Как же почетно и приятно дарить настоящие эмоции счастья. Главные виновники торжества вновь смогли почувствовать себя женихом и невестой, обменяться кольцами, сказать друг другу все самое Важное! Организатор: @ainuraflamingo Декоратор: @talyhtina Фотограф: @shetinina_tata_foto Видеографы: @videopolezhaevaelena @polezhaev.eugeny Образ невесты: @mua_yuliaivleva Сладкий стол и свадебный торт: @sladovnitsa
Серебряная свадьба - уникальное событие, в котором важен каждый момент. Это особый случай о котором говорят, что лучше один раз увидеть! #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
Жизнь – это сужение. В начале это очень широкая воронка, которая захватывает всё, что не попадя… потом она становиться всё уже и остаётся всё самое НУЖНОЕ, потом самое ВАЖНОЕ, а потом ЕДИНСТВЕННОЕ. Именно эта цитата натолкнула нас на создание фотозоны для серебряной свадьбы Андрея и Ольги. На фото изображены самые важные жизненные моменты семьи Лазаревых. Фото: @shetinina_tata_foto Декор: @talyhtina #wedding #организаторбарнаул #организаторсвадьбы #организацияпраздников #организаторнск #организаторайнурасубханкулова #weddingdress #weddingdecor #weddingbarnaul #счастье #любовь #яневеста #невестабарнаула #свадьбабарнаул #барнаулсвадьба #барнаул22 #барнаул #свадебноеагентствобарнаул #фотографбарнаул #координатор #координаторсвадеб #координаторбарнаул #координаторнасвадьбу #распорядительбарнаул #распорядительнасвадьбу
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