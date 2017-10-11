"Магнит" покупает сеть "Холидей": как это отразится на Барнауле?

"Тандер" покупает бренд "Холидей Классик", "Сибириада", "Планета Холидей", "Кора", "Турне", "Палата". Издание сообщает, что 1 января 2018 года эти магазины перейдут "Магниту". У одного из бенифициаров (акционер, выгодопреобретателя) "Холидея" Николая Скороходова останутся только "Холди Дискаунтер" и "Фермер-центр". В самой группе компаний "Холидей" от комментариев отказались.

В Барнауле и Новоалтайске "Холидей" представляют 32 магазина под брендами "Холидей Классик", "Сибириада", "Палата" и "Холди Дискаунтер". В 2016-2017 году ритейлер сделал ставку на развитие последнего направления. Сейчас бренд "Холди Дискаунтер" объединяет 18 магазинов Барнаульской агломерации. Таким образом без учета дискаунтеров "Магнит" может прибавить к действующим 27 продуктовым магазинам еще 14.

Владельцы торговых центров, в которых размещаются эти магазины, пока не в курсе предстоящих перемен. Об этом altapress.ru сообщили в ТРЦ "Арена" и гипермаркете "Алтай". Причем последний готовится к масштабному переформатированию "Палаты". Ожидалось, что "продуктовик" в два раза сократит площадь размещения, но за счет использования новых технологий планирования пространства магазина, сможет удержать ассортимент.

Таким образом на рынке продуктового ритейла обостряется конкурентная борьба. Сибирь агрессивно завоевывает X5 Retail Group, которая открывает магазин "Пятерочка". В сентябре заработали пять магазинов в Барнауле и один в Тальменке. До конца года заработает 25 точек сети в крае — большая часть из них будет находиться в шаговой близости от магазинов конкурирующих сетей. Конкурировать федералам приходится с местной сетью "Мария-Ра", а также учитывать экспансию томской сети "Ярче".

Справка

ГК"Холидей" — крупнейшая торговая сеть в Сибири, которая реализует продовольственные и непродовольственные товары. Основана в 2000 году Николаем Скороходовым совместно с партнерами по инвестиционной группе "Лэнд". Около 500 магазинов группы расположены в семи регионах России: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. "Компания Холидей" входит в ТОП-200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Штат сотрудников – около 20 тыс. человек.