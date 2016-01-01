Краснодарский 12-летний школьник случайно застрелил сестру, возвращаясь с охоты

Мальчик 12-ти лет случайно застрелил 6-летнюю сестру, возвращаясь с отцом с охоты. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По предварительным данным, 25 декабря 8.10 утра 33-летний житель одного из поселков возвращался в детьми с охоты. У мальчика было ружье, уточняют следователи. При неосторожным обращением с оружием, ребенок непроизвольно выстрелил. Пуля попала в грудь девочки.
Пострадавшую доставили в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.
В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.