Краснодарский 12-летний школьник случайно застрелил сестру, возвращаясь с охоты

По предварительным данным, 25 декабря 8.10 утра 33-летний житель одного из поселков возвращался в детьми с охоты. У мальчика было ружье, уточняют следователи. При неосторожным обращением с оружием, ребенок непроизвольно выстрелил. Пуля попала в грудь девочки.

Пострадавшую доставили в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.