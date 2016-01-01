Краснодарский 12-летний школьник случайно застрелил сестру, возвращаясь с охоты

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Сегодня, 09:42.
Происшествия

Мальчик 12-ти лет случайно застрелил 6-летнюю сестру, возвращаясь с отцом с охоты. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Ружье, оружие.
Ружье, оружие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По предварительным данным, 25 декабря 8.10 утра 33-летний житель одного из поселков возвращался в детьми с охоты. У мальчика было ружье, уточняют следователи. При неосторожным обращением с оружием, ребенок непроизвольно выстрелил. Пуля попала в грудь девочки.

Пострадавшую доставили в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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