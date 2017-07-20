Красноярские депутаты отменили закон о повышении себе зарплат в два раза

Депутаты Заксобрания Красноярского края отменили принятый недавно закон о повышении зарплат себе и всем госслужащим региона.
Об этом стало известно после завершившегося 19 июля внеочередного заседания Законодательного собрания с участием 41 депутата.
Как пояснил спикер краевого парламента Александр Усс, вызвавший "мощную информационную атаку" закон предполагал "доведение заработной платы не трех десятков депутатов, а всех лиц, замещающих государственные должности в Красноярском крае, до уровня, который давно достигнут в большинстве субъектов Федерации, включая наших соседей".
Однако в связи с тем, что "при принятии закона допустили определенные процедурные шероховатости", было принято решение отменить документ, пояснил Усс, пишет "РГ".
Согласно одобренному ранее законопроекту, зарплата в том числе красноярских депутатов выросла бы почти в два раза.
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