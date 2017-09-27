Красоты Горного Алтая. Фотоподборки ко Всемирному дню туризма

Сегодня, 19:33.
Туризм

27 сентября  отмечается всемирный день туризма. Алтай — это одна из самых популярных туристических территорий в нашей стране. Сюда едут те, кто хочет подлечиться на радоновых водах в Белокирихе или на соленых озерах в степной зоне. Но самым известным направлением на Алтае были и остаются его горы. Предлагаем вашему вниманию две фотоподборки: отдых на Алтае в степи, и красоты алтайских гор.

Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.

#кругоалтай2017 #марс

Публикация от Medvedeva (@amateurwhale)

Просто вспомнила Марс #алтайялюблютебя #Алтай #горныйалтай

Публикация от Екатерина (@e_romah)

С Днём Туризма, друзья! 🎒 . Никакой дорогой отель не заменит потрясающие виды, куда можно добраться только пешком, чай с травами морозным утром, долгие разговоры у костра и тишину, от которой "звенит" в ушах... А сколько друзей и знакомых мне подарили горы! Благодарю 🙏 P. S. Каракольские озера, 2010 год и наш вело-пеший тур с @ivan_altayrussia #лучшегортолькогоры #деньтуризма #горы #алтай #каракольскиеозера

Публикация от Артемова Ирина (@lra_artemova)

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