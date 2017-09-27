Красоты Горного Алтая. Фотоподборки ко Всемирному дню туризма

27 сентября отмечается всемирный день туризма. Алтай — это одна из самых популярных туристических территорий в нашей стране. Сюда едут те, кто хочет подлечиться на радоновых водах в Белокирихе или на соленых озерах в степной зоне. Но самым известным направлением на Алтае были и остаются его горы. Предлагаем вашему вниманию две фотоподборки: отдых на Алтае в степи, и красоты алтайских гор.