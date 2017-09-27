Красоты Горного Алтая. Фотоподборки ко Всемирному дню туризма

27 сентября отмечается всемирный день туризма. Алтай — это одна из самых популярных туристических территорий в нашей стране. Сюда едут те, кто хочет подлечиться на радоновых водах в Белокирихе или на соленых озерах в степной зоне. Но самым известным направлением на Алтае были и остаются его горы. Предлагаем вашему вниманию две фотоподборки: отдых на Алтае в степи, и красоты алтайских гор.
Жаль, что нельзя остановить время и вернуть всё назад, чтобы исправить предыдущие ошибки. Жизнь не даёт второго шанса. Поэтому живи сердцем. Доверяй своему сердцу. Делай всё, чтобы добиться своей цели. Никогда не опускай руки. . . . 📸@pavelbutsman . . . #photographer #russia #altai #instatrip #instamood #backstage #beautifuldestination #instagood #фотограф #природа #россия #алтай
Прямое включение с Долины Актру🏔 ! Сентябрь месяц, ледник большой актру. Команда @altay_backcountry тропит до Голубого озера #altay_backcountry #aktru #alpaktru #aktru_camp #backcountry #snow #trip #joint #snowboarding #mountains #trip #blogger #followme #alp #altai #сибирь #осень #снег #бэккантри #алтай #мир #люди #тур #букинг
#altay #altaypic #altaybestphoto #clouds #cloudy #sky #nature #naturepic #naturelovers #naturegram #travel #travelling #travellife #travelgram #mountains #river #rivergram #amazing #beauty #beautifuldestinations #landscape #landscapeshot #wondefulnature #panorama #алтай #горныйалтай #горы #река #природа #mklimonovphoto
С Днём Туризма, друзья! 🎒 . Никакой дорогой отель не заменит потрясающие виды, куда можно добраться только пешком, чай с травами морозным утром, долгие разговоры у костра и тишину, от которой "звенит" в ушах... А сколько друзей и знакомых мне подарили горы! Благодарю 🙏 P. S. Каракольские озера, 2010 год и наш вело-пеший тур с @ivan_altayrussia #лучшегортолькогоры #деньтуризма #горы #алтай #каракольскиеозера
Прекрасное время года - там) Здесь - я ещё не готова) #горы #горный #алтай #горныйалтай #ледники #вершины #северочуйскийхребет #надоблаками #природа #путешествие #туризм #россия #алтай #сибирь #nature #altai #mountains #ice #snow #russia #siberia #tourism #travel #traveling #sky #снежныевершины #белки #м52 #осень #сентябрь #чуя
Навстречу приключениям ☺️⛰ Этот день будет таким, с каким настроением вы его встретите 😉✌🏻 🍁 Фото: @tannifok __________________ #ALTAY_RUSSIA #алтай #горный #горноалтайск #барнаул #бийск #алейск #белокуриха #горняк #заринск #рубцовск #каменьнаоби #змеиногорск #новоалтайск #славгород #яровое #barnaul #barnaulrussia #заринск
- Кто из знаменитостей в этом году побывал на Алтае
- Карлин: прохладное лето "прибило" турпоток на Алтай
- В сети появились снимки с юбилейной вечеринки Карелина в Горном Алтае
- Туристы завезли в Горный Алтай флешмоб фотографироваться на природе с голым задом
- Владимир Рыжков написал и издал книгу о путешествиях на Алтай
- Сюжет: Репост
- Сюжет: Туризм на Алтае
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.