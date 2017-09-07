Крайизбирком ужесточит работу в вопросе досрочного голосования в Барнауле

Почти 4% избирателей Барнаула (около 2- тыс. человек), по последним данным, проголосовали на выборах в гордуму, сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова. По ее словам, еще 13 муниципалитетов края перешагнули 2%-ый рубеж. 2,7% избирателей проголосовали на довыборах в краевой парламент по округу №10.
Ирина Акимова в ходе пресс-конференции 7 сентября многократно подчеркнула, что муниципальным комиссиям дополнительно даны разъяснения относительно порядка проведения досрочного голосования: о недопустимости его принуждения, о добровольности волеизъявления граждан, о перечне уважительных причин для этой процедуры и прочих тонкостях.
На прямой вопрос, можно ли считать нарушением ситуацию, когда учитель просит родителей перед или после собрания пройти проголосовать досрочно, чтобы у педагога не возникло неприятностей, председатель крайизбиркома ответила следующее.
Ирина Акимова,
председатель Избирательной комиссии Алтайского края:
Нарушением является принуждение к досрочному голосованию. Если факты принуждения будут представлены, доказаны, то, безусловно, это будет являться нарушением избирательного законодательства. Я же не могу сказать, в какой форме, с помощью каких мотивов такое приглашение состоялось. Если оно будет трактоваться как принуждение, осознанное влияние на волеизъявление избирателя, то, конечно, это нарушение. Так же, как и безосновательная выдача бюллетеня для досрочного голосования. Это другая сторона процесса. И мы ужесточим работу еще сильнее в этом направлении. Вынуждены это сделать.
Председатель крайизбиркома в числе причин популярности досрочного голосования назвала уборочную кампанию (для сельской местности), отсутствие таких инструментов, как открепительные удостоверения и подача заявления для голосования по месту жительства, и другие.
Напомним, 6 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об особом внимании к высокому проценту проголосовавших досрочно в Барнауле и направила в столицу края члена ЦИК Александра Кинева. По словам Акимовой, он уже прибыл в Барнаул.
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