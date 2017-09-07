Крайизбирком ужесточит работу в вопросе досрочного голосования в Барнауле

Ирина Акимова в ходе пресс-конференции 7 сентября многократно подчеркнула, что муниципальным комиссиям дополнительно даны разъяснения относительно порядка проведения досрочного голосования: о недопустимости его принуждения, о добровольности волеизъявления граждан, о перечне уважительных причин для этой процедуры и прочих тонкостях.

На прямой вопрос, можно ли считать нарушением ситуацию, когда учитель просит родителей перед или после собрания пройти проголосовать досрочно, чтобы у педагога не возникло неприятностей, председатель крайизбиркома ответила следующее.

Ирина Акимова,

председатель Избирательной комиссии Алтайского края:

Нарушением является принуждение к досрочному голосованию. Если факты принуждения будут представлены, доказаны, то, безусловно, это будет являться нарушением избирательного законодательства. Я же не могу сказать, в какой форме, с помощью каких мотивов такое приглашение состоялось. Если оно будет трактоваться как принуждение, осознанное влияние на волеизъявление избирателя, то, конечно, это нарушение. Так же, как и безосновательная выдача бюллетеня для досрочного голосования. Это другая сторона процесса. И мы ужесточим работу еще сильнее в этом направлении. Вынуждены это сделать.

Председатель крайизбиркома в числе причин популярности досрочного голосования назвала уборочную кампанию (для сельской местности), отсутствие таких инструментов, как открепительные удостоверения и подача заявления для голосования по месту жительства, и другие.

Напомним, 6 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об особом внимании к высокому проценту проголосовавших досрочно в Барнауле и направила в столицу края члена ЦИК Александра Кинева. По словам Акимовой, он уже прибыл в Барнаул.