Креатив строительной компании или почему молодёжь любит квартиры в ЖК "Времена года"

Соревнования по волейболу или "Кубок Союза", именно так начали субботний день жители микрорайона "Времена года". Организаторами праздника выступили Инвестиционно - строительная компания "Союз" и Управляющая Компания здешних домов "ЖСК".
Соревнования по волейболу или "Кубок Союза", именно так начали субботний день жители микрорайона "Времена года". Организаторами праздника выступили Инвестиционно - строительная компания "Союз" и Управляющая Компания здешних домов "ЖСК".
Греб Елена,
заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз":
"Мы стараемся сделать жизнь для наших покупателей квартир максимально комфортной, уютной. Для этого мы проводим такие мероприятия совместно с УК "ЖСК". Всегда стараемся быть яркими и не похожими на других, например, недавно мы были на пляже в индустриальном районе и раздавали бесплатное мороженное всем желающим, всем пришедшим на пляж. И, конечно, мы были приятно удивлены увидев массу благодарных отзывов в социальных сетях".
Многие жители отмечают, что в таком дворе жилого комплекса "Времена года" очень трудно вести не спортивный образ жизни. Поэтому это конечно же большая работа строительной компании "Союз", которая дает все лучшее своим жителям.
Посетить экскурсию в ЖК "Времена года" и приобрести квартиру можно приехав с мобильный офис продаж по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 95.
Узнать по наличию квартир и стоимости по телефону: (3852) 58-10-58
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