Креатив строительной компании или почему молодёжь любит квартиры в ЖК "Времена года"

Греб Елена Владимировна.

"Мы стараемся сделать жизнь для наших покупателей квартир максимально комфортной, уютной. Для этого мы проводим такие мероприятия совместно с УК "ЖСК". Всегда стараемся быть яркими и не похожими на других, например, недавно мы были на пляже в индустриальном районе и раздавали бесплатное мороженное всем желающим, всем пришедшим на пляж. И, конечно, мы были приятно удивлены увидев массу благодарных отзывов в социальных сетях".