20 креативных скамеек с улиц разных городов

Оказывается, скамейки могут выглядеть просто фантастически благодаря фантазии дизайнеров. В этом обзоре собраны самые невероятные объекты из разных уголков мира.

Яркий зигзаг, Лондон. Фото: novate.ru. Гнездо в Мехико, Мексика. Фото: novate.ru. Лежаки на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фото: novate.ru. Инсталляции в Бруклине. Фото: novate.ru. Карусель в Сан-Франциско. Фото: novate.ru. Сочетание фактур в городском парке Рима. Фото: novate.ru. Бамбук в Нью-Йорке. Фото: novate.ru. Закрученная лавка в Висконсине. Фото: novate.ru. Домики на улочках Стокгольма. Фото: novate.ru. Робот в городе Энсхеде, Нидерланды. Фото: novate.ru. Скамейка с подсветкой в городе Итака, штат Нью-Йорк. Фото: novate.ru. Горы в Швейцарии. Фото: novate.ru. Монументальная скамья в городе Печ, Венгрия. Фото: novate.ru. Персональные лежаки на территории Сиднейского университета в Австралии. Фото: novate.ru. Эко-стиль в Нью-Йорке. Фото: novate.ru. Гамаки в офисном районе Копенгагена. Фото: novate.ru. Колесо в Мельбурне, Австралия. Фото: novate.ru. Камни в Сан-Франциско. Фото: novate.ru. Челюсти в Бангкоке. Фото: novate.ru. В Киеве. Фото: boredpanda.com. Источник.