20 креативных скамеек с улиц разных городов

Оказывается, скамейки могут выглядеть просто фантастически благодаря фантазии дизайнеров. В этом обзоре собраны самые невероятные объекты из разных уголков мира.
Яркий зигзаг, Лондон. Фото: novate.ru.
Гнездо в Мехико, Мексика. Фото: novate.ru.
Лежаки на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фото: novate.ru.
Инсталляции в Бруклине. Фото: novate.ru.
Карусель в Сан-Франциско. Фото: novate.ru.
Сочетание фактур в городском парке Рима. Фото: novate.ru.
Бамбук в Нью-Йорке. Фото: novate.ru.
Закрученная лавка в Висконсине. Фото: novate.ru.
Домики на улочках Стокгольма. Фото: novate.ru.
Робот в городе Энсхеде, Нидерланды. Фото: novate.ru.
Скамейка с подсветкой в городе Итака, штат Нью-Йорк. Фото: novate.ru.
Горы в Швейцарии. Фото: novate.ru.
Монументальная скамья в городе Печ, Венгрия. Фото: novate.ru.
Персональные лежаки на территории Сиднейского университета в Австралии. Фото: novate.ru.
Эко-стиль в Нью-Йорке. Фото: novate.ru.
Гамаки в офисном районе Копенгагена. Фото: novate.ru.
Колесо в Мельбурне, Австралия. Фото: novate.ru.
Камни в Сан-Франциско. Фото: novate.ru.
Челюсти в Бангкоке. Фото: novate.ru.
В Киеве. Фото: boredpanda.com.
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