Креативный продюсер и хореограф шоу "ТАНЦЫ" о том, как прошел кастинг в новый сезон шоу в Новосибирске

Отбор участников проводили креативный продюсер шоу Армен Оганян и хореограф Гарик Рудник. Они рассказали о том, как их встретили в столице Сибири, какой стиль танцев преобладает в этом году и какими качествами должен обладать танцовщик, чтобы попасть в новый сезон проекта.

Армен Оганян

— Как вам участники, которые пришли на предкастинг в Новосибирске?

Армен Оганян.

— Хорошо! Точно лучше, чем в других городах, в которых я был в качестве отборщика. Новосибирск удивляет тем, что множество танцоров приехало из других городов. Очень много омичей, томичей, огромное количество участников из Барнаула.

— С каким настроением готовились к кастингу в Новосибирске?

— Настроение замечательное, Новосибирск встретил потрясающей погодой, в Москве такой давно уже нет. У вас классный город, нас заранее предупредили, что будет очень много участников и это пока оправдывает ожидания. Тот объем работы, который мы сделали здесь за полдня, в других городах делали за весь. Новосибирск нас очень сильно радует.

— Расскажите подробней об изменениях нового сезона?

— У нас будет новый наставник - Татьяна Денисова, которая займет место Егора Дружинина. Естественно, новый наставник – это новая команда. Если я не ошибаюсь, Татьяна планирует работать с хореографами Егора, но этот состав будет дополнен. В нашем шоу наставники решают очень много, даже больше, чем нам, продюсерам, хотелось бы. Они очень много делают, много работают, принимают решения и берут на себя ответственность.

У нас еще планируется обновление графики, декораций. Будет чуть-чуть новое шоу, назовем это так. Надеюсь, фанаты и новые зрители оценят.

— Есть ли у вас категория участников, которые остаются в зоне ожидания?

— Некоторые участники, к сожалению, выступают с таким же стилем, уровнями таланта и умения, как и другие, поэтому мы их подвешиваем в некоторое "ожидание". После того, как мы посмотрим всю эту палитру в Москве, принимем решение, кто достоин стать участником шоу, а кто – нет.

И еще у нас все-таки две команды. Сейчас Гарик Рудник представляет интересы Татьяны Денисовой, а от команды Мигеля никого нет. Поэтому потом мы еще сравниваем вкусы двух наставников.

— Как вы оцениваете уровень подготовки участников этого года?

— Те люди, которые приходили на кастинг в Новосибирске в позапрошлом году, выросли в профессиональном плане. Многие из них даже рассказывали то, что мы им говорили, и это стало мотивацией, чтобы все исправить. Нам безумно приятно.

— Вы всех помните?

— Во-первых, в анкетах написано, а во-вторых, мы их запоминаем. Танцоры очень интересные и сразу запоминаются. В целом, интерес к танцам в стране вырос. Есть наблюдения, что меньше стало людей, танцующих контемп и увеличилось исполняющих дэнсхолл. В Новосибирске это уже тренд.

— А сколько вам требуется времени, чтобы понять, готов участник выступать на сцене шоу "ТАНЦЫ" или нет?

— За первые 10-15 секунд танца уже понятно, зацепил тебя человек или нет. Танцы - это не спорт, поэтому необязательно проходить всю дистанцию до конца, чтобы понять – человек пришел с мировым рекордом или нет. Мы стараемся смотреть все номера максимально до конца, насколько позволяет график. Но так как большое количество участников, приходится прерывать на сороковой секунде, беспощадно.

— Для вас имеет значение внешний вид танцора?

— Да, это имеет значение, но не влияет на решение. Иногда мы подбадриваем, делаем какие-то замечания, но это никаким образом не влияет на конечное решение.

— Какого возраста приходят танцоры из Новосибирска для участия в кастинге?

— У нас есть возрастной ценз 16-35. Мы уже не раз сталкивались с детьми, которые младше 16 лет, и они не выдерживают физические нагрузки. Но по доброте душевной участники младше или старше заявленного возрастного ограничения все равно выходят и танцуют.

Гарик Рудник

— Гарик, расскажите про новый сезон шоу "ТАНЦЫ", как вы готовитесь к нему?

Гарик Рудник.

— В Новосибирске полный прокач! Очень много участников, мы не ожидали увидеть такое количество танцоров на кастинге.

— Как оцениваете уровень сибирских танцоров?

— Достаточно неплохой, в какой-то момент даже теряемся, сравнивая участников с танцорами, которые уже к нам пришли. Иной раз получается, что участники приходят сильнее тех танцоров, которым мы уже сказали "Да".

— Какой стиль танца преобладает в Сибири?

— Очень много дэнсхолла, я бы даже сказал здесь у нас "дэнсхольная" горячая сибирская вечеринка.

— Будут ли изменения в составе новых хореографов?

— Мы всегда привлекаем новых хореографов. Будут хореографы, как из Европы, так и наши, которых никто не знал. Мы сейчас присматриваемся, отбираем.

— Ваши пожелания танцорам и секреты успеха?

— Надо быть собой! Зачем нас бояться?! Надо просто выйти и станцевать так, как ты задумал и подготовился. Многие приходят – импровизируют, но это ошибка. Импровизация не всегда у всех получается, лучше получаются поставленные номера, поэтому лучше подготовиться.

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