Кредитный портфель физических лиц Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 9 млрд рублей

Одним из самых востребованных кредитных продуктов на сегодняшний день является кредит "Потребительский". На его долю приходится 44% общего розничного кредитного портфеля. В 2017 году данным банковским предложением воспользовалось более тысячи заёмщиков.

Не менее популярны специальные продукты для людей пожилого возраста - кредиты "Пенсионный" и "Пенсионный плюс". В 2017 году в Алтайском филиале оформлено свыше 1700 таких займов.

Более подробную информацию об условиях оформления кредитов в Алтайском филиале Россельхозбанка можно получить по номеру 8 (3852) 53-63-73 и на сайте www.rshb.ru.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.