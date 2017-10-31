Кремль может допустить введение безвизового режима с Грузией

Сегодня, 09:10.
Жизнь

Москва не исключает введение безвизового режима для граждан Грузии, рассказал "Известиям" заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Однако о сроках говорить пока рано, поскольку на этом пути по-прежнему остается много преград.

Архитектура Грузии.
Архитектура Грузии. Фото: Александр Смирнов.

По словам замминистра, ведется процесс либерализации визового режима. Москва направила коллегам в Тбилиси конкретные предложения по этому вопросу. В частности, об отмене виз для авиаэкипажей.

"Мешает прежде всего отсутствие дипломатических отношений, которые, как известно, были прекращены по инициативе Тбилиси. Сказывается и непростая ситуация в мире, характеризующаяся ростом террористических и других угроз, нелегальная миграция. Все это, разумеется, нельзя не учитывать", — прокомментировал Григорий Карасин.

Возможность ослабления визового режима будет обсуждаться на очередной двусторонней встрече в Праге 15–16 ноября.

За последние годы Россия существенно либерализовала визовый режим в отношении Грузии. Так, с декабря 2015 года любой грузинский гражданин может без ограничений посетить Россию по приглашению россиянина, организации или постоянно проживающего на ее территории иностранца.

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