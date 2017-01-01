Bloomberg: Кремль наказал государственным СМИ перестать хвалить Трампа

По данным источников агенства, в распоряжении отражены растущие опасения высокопоставленных российских чиновников по поводу возможной недружественности администрации американского президента. Кремль аргументирует решение тем, что российские зрители потеряли интерес к тому, как приходит к власти новая администрация США, сообщает Вloomberg.

В ВГТРК отказались комментировать РБК эту информацию. Представитель "Первого канала" был недоступен. В RT РБК ответили так: "По секрету можем сообщить, что к нам и правда сегодня утром приехал фельдъегерь из Кремля с красным конвертом, вскрыв который, мы увидели секретное письмо с текстом: "Трампа больше нет". После чего мы сняли все его портреты, висевшие в кабинетах, закрыли трамповскую комнату в нашем офисе, некоторым сотрудникам предписали в трехдневный срок свести татуировки, содержащие имя или изображение Дональда Трампа. Не скроем, для нас это было как гром среди ясного неба, ведь мы привыкли хвалить Трампа круглые сутки, а теперь не знаем, чем заполнять эфирное время. Но приказ есть приказ".

"Газеты.Ru" попросила прокомментировать ситуацию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он коротко ответил: "Летят утки".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и "вернет Крым".

Позже Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал риторический вопрос: не был ли экс-президент Барак Обама слишком мягок по отношению к России. Он подчеркнул, что Крым вошел в состав РФ при прежней администрации США.