Кремль откажется на президентских выборах от формулы "70х70"

При этой формуле явка составляет 70%, при этом за основного кандидата проголосуют 70% избирателей. О достижении показателей на выборах в 2018 году речи не идет, главным станет обеспечение прозрачности голосования. Об этом заявил начальник управления внутренней политики (УВП) президента РФ Андрей Ярин на конференции Фонда развития гражданского общества.

"Неправилен акцент на нормативах, главное — доверие к голосованию, честность и прозрачность, а если все так и будет, то данные социологических опросов и рейтинги первого лица дают основания для оптимизма", — процитировал выступление Ярина один из участников конференции. По мнению начальника УВП, текущий рейтинг президента и так находится на уровне "70 на 70".

Ярин заявил, что акцент будет сделан на "демократизации электорального законодательства" — упрощении процедуры голосования, отмене открепительных удостоверений и других пунктах из поправок в избирательное законодательство, предложенных сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, пишет znak.com.

Ранее "Известия" сообщили, что Кремль вернулся к идее повышения явки на выборах за счет проведения мини-референдумов по местным значимым вопросам. В пяти регионах из 16, где в сентябре пройдут губернаторские выборы, администрация президента не будет требовать от региональных властей обеспечения высокой явки.