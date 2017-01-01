Без "дурилово": Кремль рассказал о способах повышения явки на выборах президента

Один из обсуждаемых вариантов — разрешить голосовать по стране без открепительных удостоверений. "Избиратели могут находиться вне своего постоянного места жительства, в том числе, например, на даче, и им просто неудобно заранее куда-то идти и получать открепительное", — пояснил источник "Ленты.ру". Голосование по стране "по паспорту" возможно при создании единой базы данных в системе ГАС "Выборы". В Центризбиркоме не гарантируют запустить систему к грядущим выборам.

Еще один способ повышения явки — привлечение молодежи с помощью агитации и тематических компьютерных игр. Еще один из способов — совмещение выборов с референдумами по актуальным населения вопросам.

Источник "Коммерсанта" сообщил, что Кремль не видит необходимости создавать кандидатов-"спойлеров". "Искусственно создавать и вытаскивать кандидатов не будут,— подчеркнул он.— Это не создаст никакой интриги, а дурилово люди считывают".

Факт

Следующие выборы президента пройдут в марте 2018 года. В 2012 году явка на выборах составила 65,3%.