Без "дурилово": Кремль рассказал о способах повышения явки на выборах президента

В Кремле идет активное обсуждение способов повышения явки на выборах главы государства. Управление по внутренней политике администрации президента провело совещание с вице-губернаторами, от регионального руководства потребовали информационной прозрачности будущей избирательной кампании. Об этом "Комменсанту" сообщил источник в администрации президента.
Один из обсуждаемых вариантов — разрешить голосовать по стране без открепительных удостоверений. "Избиратели могут находиться вне своего постоянного места жительства, в том числе, например, на даче, и им просто неудобно заранее куда-то идти и получать открепительное", — пояснил источник "Ленты.ру". Голосование по стране "по паспорту" возможно при создании единой базы данных в системе ГАС "Выборы". В Центризбиркоме не гарантируют запустить систему к грядущим выборам.
Еще один способ повышения явки — привлечение молодежи с помощью агитации и тематических компьютерных игр. Еще один из способов — совмещение выборов с референдумами по актуальным населения вопросам.
Источник "Коммерсанта" сообщил, что Кремль не видит необходимости создавать кандидатов-"спойлеров". "Искусственно создавать и вытаскивать кандидатов не будут,— подчеркнул он.— Это не создаст никакой интриги, а дурилово люди считывают".
Факт
Следующие выборы президента пройдут в марте 2018 года. В 2012 году явка на выборах составила 65,3%.
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