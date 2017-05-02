Кремль стал использовать для продвижения законов Совет Федерации, а не Госдуму

Кремль все чаще проводит свои законодательные инициативы через Совет Федерации, а не через Госдуму, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в парламенте и администрации президента.
По мнению собеседников издания, спикер СФ Валентина Матвиенко более предсказуема, чем спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Источник в администрации президента отметил, что Володин в последнее время ведет себя непредсказуемо, в то время как Матвиенко ведет себя активнее, "улавливает повестку и пытается ее использовать". В частности, именно спикер Совфеда первая прокомментировала митинги против коррупции 26 марта, заявив, что власть должна реагировать на протесты; она же осудила резкие высказывания заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, в отличие от многих других публичных лиц; она отчитала главу Роскомнадзора за слабую работу по "группам смерти" в соцсетях.
Ярким примером работы Кремля с Совфедом стало внесение поправок в избирательное законодательство через сенатора Андрея Клишаса. "Раньше еще использовали (бывшего председателя комитета Думы по госстроительству) Владимира Плигина, но сейчас его в Думе нет. С Думой стало менее удобно работать, внести законопроекты через депутатов сложнее, сейчас это не приветствуется", — отметил источник издания.
Впрочем, собеседник, близкий к администрации президента, отрицает, что Кремль системно использует сенаторов, но соглашается, что такие случаи были, пишет znak.com.
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