Кремль стал использовать для продвижения законов Совет Федерации, а не Госдуму

По мнению собеседников издания, спикер СФ Валентина Матвиенко более предсказуема, чем спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник в администрации президента отметил, что Володин в последнее время ведет себя непредсказуемо, в то время как Матвиенко ведет себя активнее, "улавливает повестку и пытается ее использовать". В частности, именно спикер Совфеда первая прокомментировала митинги против коррупции 26 марта, заявив, что власть должна реагировать на протесты; она же осудила резкие высказывания заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, в отличие от многих других публичных лиц; она отчитала главу Роскомнадзора за слабую работу по "группам смерти" в соцсетях.

Ярким примером работы Кремля с Совфедом стало внесение поправок в избирательное законодательство через сенатора Андрея Клишаса. "Раньше еще использовали (бывшего председателя комитета Думы по госстроительству) Владимира Плигина, но сейчас его в Думе нет. С Думой стало менее удобно работать, внести законопроекты через депутатов сложнее, сейчас это не приветствуется", — отметил источник издания.

Впрочем, собеседник, близкий к администрации президента, отрицает, что Кремль системно использует сенаторов, но соглашается, что такие случаи были, пишет znak.com.