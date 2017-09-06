Крым резко потерял популярность у россиян

В этом летнем сезоне полуостров посетили на 5% путешественников меньше, чем в 2016 году. Эксперты полагают, что падение популярности курорта может продолжиться, и Крым ежегодно будут посещать чуть более 3 млн туристов.

По данным издания, за первые восемь месяцев этого года в Крыму побывали 4,09 млн туристов, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Непосредственно летом в Крыму побывали 3,28 млн человек — это на 5% меньше аналогичного показателя 2016 года (3,54 млн человек). Средняя загрузка отелей, согласно данным местных чиновников, в августе этого года составляла 64,4%. В июле этот показатель составлял 64,6% и 68% соответственно, в июне — 46,7% и 49% соответственно.

Впрочем, эксперты, опрошенные изданием, говорят о других цифрах. По их мнению, отток туристов составил 10-20%, а причина — чрезмерно высокие цены, заявленные в начале сезона.

По оценкам одного из собеседников издания, реальное падение турпотока в Краснодарский край в этом году — 12-16%. Резкое падение спроса на отдых в России совпало с увеличением объемов выездного туризма. По данным Росстата, согласно итогам первого полугодия этого года число выездных туристические поездок россиян выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году из-за укрепления рубля многие россияне предпочли поездки за границу отдыху на родных просторах, отмечает Газета.Ru.

По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2017 года выехали в туристических целях в зарубежные страны 17,1 млн россиян (в прошлом году их было 13,2 млн). Кроме того, возобновились чартерные рейсы в популярную у россиян Турцию — за январь—июнь текущего года страну посетили 1,6 млн россиян против 168 тыс. в аналогичном периоде годом ранее. Ранее эксперты прогнозировали, что Турцию в этом году посетят 4,5 млн человек из России. Однако итоговые цифры могут быть все-таки меньше из-за вспышки вируса Коксаки в стране. По данным АТОР, вирус Коксаки уже снизил спрос на отдых в Турции в августе на 15%, пишет "Росбалт".

Но у Крыма еще есть шанс получить туристов. По мнению экспертов, во время нынешнего бархатного сезона Крым могут посетить еще 700-750 тысяч туристов.