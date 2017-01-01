Крымские татары попросили ООН признать полуостров частью России

Обращение было принято на съезде орагнизации "Къырым бирлиги" 10 декабря 2016 года. В нем говорится, что именно госпереворот в Киеве в 2014 году поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма. В результате жители полуострова приняли единственно правильное решение о выходе из состава Украины и присоединении к РФ. Это полностью соответствует действующим нормам международного права и никак не может называться аннексией.

"Къырым бирлиги" призвала Генассамблею ООН "признать провозглашение независимости Республики Крым и свободное присоединение к РФ и осудить политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь.

Также в обращении общественной организации отмечается, что на Украине "за все годы независимости не было принято ни одного закона, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымскотатарского народа, что поощряло власть к совершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам, пренебрежением их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие".