В интервью газете Frankfurter Allgemeine федеральный канцлер отметила, что призывы признать " аннексию" Крыма — это все равно что во времена существования ФРГ и ГДР пытаться оставить все как есть вместо того, чтобы стремиться к объединению.

"Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад", — заявил он. "Мы помним, что только в 1954 году волюнтаристским решением Никиты Хрущёва Крым был присоединён к Украинской ССР. До этого на протяжении сотен лет он находился в составе России", — сказал Ганжара.

Депутат также отметил, что воссоединение Германии было обусловлено объективной исторической ситуацией, как и объединение Крыма с Россией. "Но, к сожалению, спекуляции европейских политиков и бюрократов на теме крымского вопроса продолжаются", — добавил Ганжара.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.