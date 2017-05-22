Кровавая драма в Беляшах. На Алтае сельчанин изрубил топором родственника

В Республике Алтай задержали ранее судимого 42-летнего жителя села Беляши, который изрубил топором своего дальнего родственника.
Пьяная ссора между задержанным и его 29-летним родственником произошла на усадьбе последнего. Старший односельчанин зашел к более молодому занять денег, но тот отказал.
В ходе перепалки гость схватил лежавший топор и несколько раз ударил им потерпевшего, после чего скрылся.
Родственника нападавшего доставили с множественными рубленными ранами головы и конечностей в районную больницу в Кош-Агач, пишет республиканское МВД.
Подозреваемого вскоре нашли, он скрывался в одном из домов там же, в Беляшах. По словам подозреваемого, он испытывал к своему родственнику личную неприязнь из-за отказа одолжить деньги, поэтому и пошел на преступление.
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