ВТБ24, Сбербанк и другие вышли из Ассоциации российских банков

Крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Бинбанк и ФК "Открытие" — приняли решение о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ), сообщает РБК.
"Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации", — говорится в совместном пресс-релизе кредитных организаций.
В нем также отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны.
"Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации", — указано в заявлении кредитных организаций.
"Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер", — говорится в документе.
"Учитывая изложенное, мы принимаем решение о выходе из ассоциации и считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени", — подчеркивается в пресс-релизе.
Там также указано, что банки будут искать новые формы взаимодействия с ЦБ и госорганами. Одним из видов взаимодействия может стать новое профессиональное объединение.
"Мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки - члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка", — говорится в заявлении президента АРБ Гарегина Тосуняна.
В конце марта 2017 года Альфа-банк объявил о приостановке своего членства в АРБ, объяснив это решение "существенным расхождением позиций по актуальным проблемам развития банковской системы", пишет polit.ru.
Поводом для конфликта стал опубликованный в преддверии ежегодного съезда АРБ годовой доклад, в котором руководители ассоциации подвергли критике действия ЦБ по "расчистке" банковского сектора жесткой критике, обвинив регулятора в "цинизме" и "фаворитизме".
Согласно информации на сайте ассоциации, она насчитывает 456 членов, из них 282 - кредитные организации. Членские взносы в АРБ зависят от величины капитала банков: чем крупнее кредитная организация, тем больше сумма взноса. Банки с капиталом от 100 млрд рублей (именно в эту категорию попадают заявившие о своем выходе банки) платят в ассоциацию 1,5 млн рублей, сообщает "Интерфакс".
Ассоциация российских банков (АРБ) сожалеет о выходе из ее состава ряда крупных банков, но отвергает выдвинутые ими обвинения, говорится в распространенном 17 июля сообщении ассоциации, передает РИА Новости.
"Мы сожалеем, что несколько крупных кредитных организаций приняли решение о выходе из АРБ", — говорится в сообщении Ассоциации. При этом в нем отвергается обвинение в том, что ассоциация при принятии решений не учитывала интересы своих членов.
В АРБ отметили, что позиция ассоциации по вопросам развития банковского сектора, в том числе изложенная в докладе к съезду-2017, была одобрена на голосовании совета АРБ в марте 2017 года 44 голосами "за" при одном голосе "против" и одном "воздержавшемся".
"В связи с этим мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки — члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка как на разных уровнях — от совета АРБ до работы в комитетах ассоциации", — говорится в сообщении.
Заявления о выходе банков из состава АРБ, согласно уставу, будут рассмотрены на Совете АРБ.
Факт
Суммарные активы этих восьми организаций близки к 50 трлн рублей, пишет bfm.ru.
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