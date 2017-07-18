ВТБ24, Сбербанк и другие вышли из Ассоциации российских банков

"Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации", — говорится в совместном пресс-релизе кредитных организаций.

В нем также отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны.

"Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации", — указано в заявлении кредитных организаций.

"Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер", — говорится в документе.

"Учитывая изложенное, мы принимаем решение о выходе из ассоциации и считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени", — подчеркивается в пресс-релизе.

Там также указано, что банки будут искать новые формы взаимодействия с ЦБ и госорганами. Одним из видов взаимодействия может стать новое профессиональное объединение.

"Мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки - члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка", — говорится в заявлении президента АРБ Гарегина Тосуняна.

В конце марта 2017 года Альфа-банк объявил о приостановке своего членства в АРБ, объяснив это решение "существенным расхождением позиций по актуальным проблемам развития банковской системы", пишет polit.ru.

Поводом для конфликта стал опубликованный в преддверии ежегодного съезда АРБ годовой доклад, в котором руководители ассоциации подвергли критике действия ЦБ по "расчистке" банковского сектора жесткой критике, обвинив регулятора в "цинизме" и "фаворитизме".

Согласно информации на сайте ассоциации, она насчитывает 456 членов, из них 282 - кредитные организации. Членские взносы в АРБ зависят от величины капитала банков: чем крупнее кредитная организация, тем больше сумма взноса. Банки с капиталом от 100 млрд рублей (именно в эту категорию попадают заявившие о своем выходе банки) платят в ассоциацию 1,5 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

Ассоциация российских банков (АРБ) сожалеет о выходе из ее состава ряда крупных банков, но отвергает выдвинутые ими обвинения, говорится в распространенном 17 июля сообщении ассоциации, передает РИА Новости.

"Мы сожалеем, что несколько крупных кредитных организаций приняли решение о выходе из АРБ", — говорится в сообщении Ассоциации. При этом в нем отвергается обвинение в том, что ассоциация при принятии решений не учитывала интересы своих членов.

В АРБ отметили, что позиция ассоциации по вопросам развития банковского сектора, в том числе изложенная в докладе к съезду-2017, была одобрена на голосовании совета АРБ в марте 2017 года 44 голосами "за" при одном голосе "против" и одном "воздержавшемся".

"В связи с этим мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки — члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка как на разных уровнях — от совета АРБ до работы в комитетах ассоциации", — говорится в сообщении.

Заявления о выходе банков из состава АРБ, согласно уставу, будут рассмотрены на Совете АРБ.

Факт

Суммарные активы этих восьми организаций близки к 50 трлн рублей, пишет bfm.ru.