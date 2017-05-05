"Эвалар" проиграл судебный спор с налоговой из-за донецкой фирмы

Компания "Эвалар" — крупнейший в стране производитель биодобавок (БАДов). Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края проверила, как она заплатила налоги за 2012-2014 годы.

И пришла к выводу, что та, в частности, необоснованно признала безнадежными и списала долги фирмы из Донецка "Бад-Алтай" (покупателя эваларовских биодобавок, косметики, репейного масла и пр.).

Налоговики потребовали от "Эвалара" уплатить штрафы за неполную уплату налога на прибыль и пени за просрочку уплаты этого налога, а также насчитали недоимку, которую следует доплатить в бюджет. Общая сумма требований ФНС к "Эвалару"— 7,164 млн рублей, решение датировано 30 июня 2016 года. Для сравнения: выручка компании за 2016 году составляет 9,3 млрд рублей.

"Эвалар" попытался обжаловать это решение в управлении ФНС по Алтайскому краю, но получил отказ. Тогда компания обратилась в суд, полагая, что решение инспекции является незаконным и нарушает его права и законные интересы в сфере экономической деятельности.

Представитель компании пояснил на суде, что фирма "БАД-Алтай" уведомила "Эвалар", что не может расплатиться в силу чрезвычайного положения, связанного с военными действиями на территории Донецкой области. Задолженность была признана безнадежной и включена в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль.

Однако и алтайский арбитраж, как и управление ФНС, не счел аргументы компании достаточно весомыми. Представитель ФНС полагал, что "Эвалар" не предпринимал необходимых мер к контрагенту, чтобы тот расплатился за поставку. Задолженность фирмы "БАД-Алтай" была списана слишком рано, срок в 60 дней, предусмотренный контрактом, еще не истек.

Товар фирме "Бад-Алтай" поставлялся весь 2014 год, так что компания "Эвалар" сохраняла право требовать от нее оплатить поставку. А между тем, "юридический эффект прекращения обязательства производит лишь постоянная невозможность исполнения", - привел аргумент представитель налоговой службы..

К тому же позже "БАД-Алтай" сменило прописку на Киев, где военных действий не было, так что можно было добиться от нее оплаты долга. Эти и ряд других аргументов суд счел достаточными.

Полный текст решения суда по этому спору изготовлен арбитражным судом 27 апреля. Чуть раньше СМИ, входящие в "Сибирскую медиа группу" ("дочка" "Эвалара", согласно данным ЕГРЮЛ), сообщали, что ФНС проверяет и другой период деятельности "Эвалара" — 2015 год.

"Эвалар" — не единственная известная алтайская компания, которая судится с налоговиками. Только в апреле спор с ней проиграла в третьей инстанции компания "Сибирь-Полиметаллы". Налоговики полагали, что компания создала фиктивный документооборот. Со своей стороны компания называла операции реальными, но доказать это не смогла. В итоге компания "Сибирь-Полиметаллы" должна заплатить недоимку, пени и штраф в 1,4 млн рублей.

Агропромышленное объединение "Казачья станица" и "Черемновский сахарный завод" проиграли споры с ФНС в первой инстанции, суммы, которые они должны будут доплатить, пока не указаны.

Несколько других предприятий продолжают разбирательства. Согласно материалам арбитражного суда, компании "Бия-Синтез" налоговики доначислили 55,6 млн рублей, "Алтайскому заводу агрегатов" - 16,7 млн (а он получил в 2015 году прибыль в 6,5 млн рублей), компании "Брюкке" - около 6 млн. Но решения по этим спорам еще не вынесены.