Человек, конечно, венец творения, а некоторые себя даже считают царями природы. Но есть в этом мире те, кто порой будет покруче нас с вами. Поглядите на снимки этих котов и псов.

Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Крутые котаны и суперпсы. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Источник.