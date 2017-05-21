Ксения Собчак раскритиковала указ Порошенко о запрете российских соцсетей

По мнению Ксении Собчак, Порошенко сделал это "для российских ватников". По ее мнению, на такой шаг мог только политик-самоубийца: на Украине, где проживает менее 50 млн человек, 25 миллионов жителей были пользователями сайтов, попавших под запрет. Собчак считает, что, пока соцсети не закрыли, Порошенко есть возможность полюбоваться, как после своего решения выглядит в соцсетях и сам украинский президент и его страна.

Ксения Собчак,

телеведущая:

В этих соцсетях сидит половина вашего народа, который славится своей непокорностью и юмором. Народа, который организовывал Майдан, добровольческие батальоны именно через соцсети — запрещенные вами орудия фашистской пропаганды. Народа, который заплатил за „Революцию достоинства“ тысячами жизней. И это достоинство вы одним указом слили в выгребную яму, пишет "Знак".

Также Ксении Собчак не понравилось то, как Порошенко заявил, что "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Яндекс" — это конторы, опекаемые ФСБ России.

Ксения Собчак,

телеведущая:

Ну да, вы хорошо подпеваете Владимиру Путину, когда он называет интернет проектом ЦРУ. Баллистические ракеты, если что, тоже придумали нацисты. Неважно, кто придумал, важно, как этим пользоваться.

По ее словам, все расследования о русских войсках в Крыму в 2014 году и об обстоятельствах катастрофы малайзийского лайнера над востоком Украины были сделаны в основном по публикациям в ВК.

Также Собчак говорит, что обходить этот запрет легко.

Ксения Собчак,

телеведущая:

Тем, кто будут обходить блокировки, не грозит даже административная статья, — тогда, объясните, зачем он? Вы всерьез полагаете, что бумажкой с гербом сможете победить народ, который выгнал Януковича и привел вас к власти? Боюсь, ваш рейтинг уже ничего не спасет — ни запрет „Яндекса“, ни другие экстравагантные решения.

Теледива напомнила Порошенко о том, что его действия оценивают не только граждане Украины, но и лидеры Европы, куда так стремится привести свою страну президент.

Ксения Собчак,

телеведущая:

И когда Вам понадобится позвонить какому-нибудь европейскому лидеру, он запросит о вас короткую справку. А там будет написано — это тот, кто не пустил русскую певицу-инвалида на Евровидение и запретил соцсети. И Меркель или Макрон попросят секретаря — передайте, чтобы перезвонил позже. А лучше никогда.

Напомним, что запрет ряда российский интернет-компаний на территории Украины был введен 16 мая в рамках расширения санкций Киева в отношении Москвы. Российские власти назвали это решение абсурдным и бессмысленным, а украинские эксперты подсчитали, что для полного соблюдения наложенных ограничений Украине потребуется около двух лет и 1 млрд долларов.