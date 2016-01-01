Кто был никем… О новых назначениях у алтайских единороссов, арестах и отставках

Елена Маслова, редактор.

Все, как и положено, началось в январе. В конце месяца стало известно, что Диагностический центр Алтайского края покинул его давний руководитель Владимир Лещенко, при котором заведение работало, почти как швейцарский монометр. Слухи о причинах такого поступка ходили самые разные, главным образом связанные с реорганизацией учреждения. Лещенко не ушел в никуда, возглавил медицинский колледж. Однако в статусе потерял, а осенью перестал быть и депутатом, даже не попытавшись поучаствовать в выборах.

Вторая "ласточка" появилась весной — как гром среди ясного неба грянула отставка вице-губернатора Юрия Денисова. Буквально через несколько дней стало понятно почему — его арестовали по подозрению во взятке. Случай с Денисовым остается, пожалуй, историей самого серьезного краха этого года.

Большую роль в череде поражений сыграли, конечно, выборы. Первые жертвы появились даже раньше — еще в мае, во время праймериз, когда партия власти определяла, кто пойдет от нее на эти самые выборы. Например, неожиданно из обоймы вылетела Стелла Штань — лояльный, профессиональный, проверенный боец партии. Правда, позже она возглавила управление в АлтГУ.

Летом "эпидемия" настигла ректора технического университета Александра Ситникова, которого абсолютно непредсказуемо, буквально в режиме онлайн, в ходе совещания уволил министр образования (на тот момент еще Дмитрий Ливанов).

И, наконец, в сентябре прошли выборы в Госдуму и АКЗС. "ЕР" получила поддержку меньше, чем в большинстве регионов и чем рассчитывала. Итоги оказались тревожными для властной системы в целом. Было очевидно, что без ритуальной жертвы не обойдется. Ею стал Борис Трофимов, руководитель и регионального отделения, и штаба.

Низкие результаты смешали единороссам все карты. Они принимали решение о том, кто станет спикером АКЗС, фактически в условиях цейтнота. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Остановились на кандидатуре Александра Романенко. И декабрьское назначение секретарем отделения "ЕР" "заполировало" его новый высокий политический статус.

К числу тех, кто еще совершил заметный скачок в карьере, можно отнести и Михаила Дайбова, экс-главу администрации Красногорского района, которого губернатор назначил начальником Главтрудсоцзащиты. У Дайбова, кстати, сразу появился шанс проявить себя: уже при нем власти экстренно провели пакет жестких поправок в законодательство о соцвыплатах.

Конечно, здесь перечислены далеко не все, чей статус качнулся в ту или иную сторону в этом году. Но очевидно, что турбулентность была высокой. Посмотрим, продолжится ли она в следующем году.

Объединенная редакция "Свободного курса" и alrapress.ru подводит итоги високосного 2016 года. Основные тенденции, знаковые события и главные лица — в наших аналитических материалах рубрики "Итоги 2016 года".

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