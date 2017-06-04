Кто должен платить адвокату после суда?

Анатолий из Алейского района спрашивает: "Я судился со своим соседом по поводу неправильно организованного водоотводного канала. Суд проиграл. Кто должен заплатить адвокату, которого вызывал ответчик — я или он?"
На вопрос ответил Андрей Сандаковский, главный юрисконсульт ООО "Юрисдело":
В силу ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу.
Таким образом, расходы победителя спора на оплату услуг представителя (адвоката) оплачивает проигравшая сторона. Обычно суды общей юрисдикции признают разумным размером расходов на представителя суммы от 10 000 руб. до 30 000 руб. в зависимости от длительности спора, сложности дела и объема работы юриста.
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