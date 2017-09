Кто из знаменитостей в этом году побывал на Алтае

Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Олег Газманов на Алтае. Фото: www.instagram.com/oleggazmanov. Белокуриха. Туризм. Алтай. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: www.instagram.com/kyrovvn. DJ Smash в казино Altai Palace. Фото: Марина Карпова в vk.com/. Звёзды Comedy Woman в Яровом. 15 июля 2017 года. Фото: www.instagram.com/shestakovaany. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Фильм "То, что во мне" Гарика Сукачева. Фото: Дмитрий Соколов.

Политики и спортсмены на Алтае

4 августа Владимир Путин неофициально посетил Горный Алтай. Президент пробыл в Республике Алтай сутки, а после отбыл в Москву. Неизвестно, чем Путин занимался на Алтае. Однако по некоторым данным, незадолго до прилета главы государства в регион прибыли его друзья. Президент в последнее время каждое лето старается посетить Алтай.

Оппозиционер Алексей Навальный приезжал в Барнаул и Бийск в марте, чтобы открыть штабы. Перед началом презентации в краевой столице неизвестный облил политика зеленкой. "У всех волонтеров в Барнауле и Бийске будут лучшие селфи со мной", — отметил политик с зеленым лицом.

Нападающий клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и член сборной России по хоккею Артемий Панарин отдохнул на Алтае в июле. В Twitter и Instagram Артемий написал, что "Алтай — это сила". В прошлом году спортсмен тоже отдыхал в Горном. Тогда съемочная группа наблюдала за отдыхом хоккеиста и вела съемки документального фильма о нем.

В августе в Алтайском крае побывал знаменитый боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Спортсмен встретился с горожанами и вручил Алексею Смертину боксерские перчатки. Валуев также побывал в Рубцовске, где пообщался с руководством города и посетил стадион "Торпедо", где готовятся к международному турниру по профессиональному боксу.

Этим летом в Белокурихе гостила российская сборная биатлонистов. Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин принимали радоновые ванны и другие лечебные процедуры на базе санатория "Россия" и тренировались на новой трассе.

24 августа Барнаул посетил экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин. Он побывал на Международном детском турнире. Барнаульцы взяли у него автограф и сфотографировались на память.

Отдыхают и путешествуют

Фотограф Екатерина Рождественская привезла этим летом на Алтай группу туристов. Она как участник клуба путешественников телеведущего Михаила Кожухова провела людей по достопримечательностям Алтайского края и Республики Алтай. В июне путешественники посетили фестиваль "Рождественские чтения" (в честь отца Екатерины — поэта Роберта Рождественского) в Барнауле и Косихе, побывали на Телецком озере, Катуни и Чуйском тракте. "Делитесь этой красотой! Алтай", — написала Екатерина Рождественская в одном из постов на странице в Facebook.

В конце июня на Алтае отдыхал солист группы "Звери" Роман Билык. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Музыкант полетал на вертолёте, увидел Телецкое озеро и водопад Корбу, восхитился местными бабочками.

3 июля в Горно-Алтайск приехали певица Надежда Бабкина и актер Вячеслав Манучаров. Они отдохнули в горах и посетили маральник "Никольское". В соцсетях они написали, что подышали чистым воздухом и приняли пантовые ванны.

Анжелика Варум и Леонид Агутин отдыхали на Алтае в августе. Артисты назвали регион "райским местечком". "Впервые за тридцать лет кочевой жизни нам посчастливилось увидеть настоящий Алтай. Масштабы и красота этих мест поражают воображение!", — написала певица в своем Instagram.

15 июля в Яровом Наталья Еприкян и Екатерина Варнава из Comedy Woman помогали установить рекорд по лежанию звездочкой на воде. Вечером звезды шоу около двух часов веселили туристов алтайского курорта.

Участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков побывал на Яровом в августе. Он приехал на праздник своего знакомого.

Выступили, но не выспались

Группа "Иванушки" выступали в августе в алтайском казино. По словам артистов, отдохнуть в крае им не удалось. Солист Кирилл Туриченко написал в своем Instagram, что им так и не удалось поспать. "Еще и рейс задержали уже на три часа", — рассказал он. Особенно устал от отдыха в регионе Андрей Григорьев-Аполлонов. Певец сидя задремал на спинке дивана, но коллега Туриченко его разбудил.

Поспать не удалось и Олегу Газманову, который этим летом выступал в Altai Palace. В гостинице его разбудила птица, которая расчирикалась на балконе. Газманов снял ее на телефон и опубликовал фотографию в Instagram. Во время выступления в казино певец впервые презентовал свою новую песню. После выступления он поделился снимками и видео с концерта в соцсети.

Этим летом на "Бирюзовой Катуни" выступили официальные двойники группы The Beatles — московский коллектив The BeatLove. В турзоне 1 июля прошел музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Организаторы устроили москвичам экскурсию по местным достопримечательностям. В соцсетях музыканты написали, что им удалось позагорать и покупаться, они восхитились природой Алтая. Музыканты добавили и немного "дегтя": в одной из публикаций они написали, что им не понравился сервис и отношение персонала одной из гостиниц "Бирюзовой Катуни", из которой их в скором времени переселили.

Снимают, показывают и смотрят фильмы

В июне в Алтайском крае ведущий Джон Уоррен снимал очередной выпуск программы "Поедем, поедим!". Это был уже третий визит съемочной группы на Алтай. Англичанин и его коллеги побывали в Барнауле, а потом отправились в Змеиногорский район. В краевой столице ведущий поработал вагоновожатым и кондуктором в старинном трамвае "Пятерочка", сходил в гастробистро "Горсуп", где приготовил мороженое с гречкой. Телевизионщикам также провели экскурсию в доме марийской культуры, где они дегустировали местные блюда.

Музыкант Гарик Сукачев презентовал на "Шукшинском кинофестивале" фильм "То, что во мне", который снимал прошлым летом на Алтае. Жители региона смогли первыми увидеть кинокартину. Вместе с музыкантом на "Шукшинские дни на Алтае" приехали режиссер Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актеры Сергей Горобченко, Иван Кокорин, писатели Евгений Водолазкин, Юрий Козлов.

Звездное лето на алтайских курортах

В казино Altai Palace летом каждую субботу выступали отечественные и зарубежные звезды. Среди них были группы "Градусы", "Банд'Эрос", "Блестящие", "Фабрика", "ЛЮБЭ", "Uma2rmaН", Quest Pistols Show, Dr. Alban и Dj SMASH. Жители региона публиковали в соцсетях снимки выступлений артистов.

А в Яровом этим летом выступали Наргиз, Александр Ревва и другие.