Кто сыграет с российскими хоккеистами в матче за третье место Чемпионата мира

Соперник российской сборной определился в другом полуфинале, где встречались Швеция и Финляндия. Игра шведам удалось забить финнам четыре гола, а в ответ они получили лишь один.

В финале встретятся сборные Канады и Швеции (21 мая в 21.45 мск), а Россия и Финляндия сыграют за третье место (21 мая в 17. 15 мск).