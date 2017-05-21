Кто сыграет с российскими хоккеистами в матче за третье место Чемпионата мира

20 мая сборная России в полуфинале проиграла канадцам со счетом 2:4. Два первых периода наши хоккеисты вели в счете, а в третьем пропустили все четыре шайбы от канадцев. Причем, последнюю в пустые ворота нашей сборной противники забили в самом конце игры. Теперь россиянам придется играть за третье место.
Соперник российской сборной определился в другом полуфинале, где встречались Швеция и Финляндия. Игра шведам удалось забить финнам четыре гола, а в ответ они получили лишь один.
В финале встретятся сборные Канады и Швеции (21 мая в 21.45 мск), а Россия и Финляндия сыграют за третье место (21 мая в 17. 15 мск).
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