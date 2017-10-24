Кто такая Матильда Кшесинская. 30 снимков возлюбленной Николая II

Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете. Матильда Кшесинская. Фото: из открытых источников в интернете.

Театр

Мария-Матильда Адамовна-Феликсовна-Валериевна Кшесинская родилась 31 августа 1872 года в творческой семье. Отец — российский поляк Феликс Кшесинский, выписанный из Польши Николаем I как лучший исполнитель его любимой мазурки, мать — Юлия Доминская, богатая вдова балетного танцовщика Леде.

Девочка с 8 лет учится в балетной школе, поступает в Императорское театральное училище и в 1890 году оканчивает его. На выпускном вечере присутствовала вся царская семья, а на торжественном ужине Кшесинская сидела рядом с наследником престола Николаем. Тогда Александр III, с восторгом следящий за движениями Матильды, произносит судьбоносные слова: "Мадмуазель! Будьте украшением и славою нашего балета!".

Матильду принимают в балетную труппу Мариинского театра, на императорской сцене которого Кшесинская танцевала до 1917 года.

В 1896 году Кшесинская удостоена статуса "прима-балерина императорских театров", несмотря на возражения главного балетмейстера Петипа. По некоторым данным, именно связи при дворе помогли ее скорому продвижению на самый верх балетной иерархии.

Она стала первой русской балериной, исполнившей на сцене 32 фуэте подряд.

В 1904 году Матильда Кшесинская уволилась по собственному желанию из Мариинского театра и после бенефиса перешла на выступления на контрактной основе. Она зарабатывала по 500 рублей за каждый выход на сцену, а впоследствии оплата выросла до 750 рублей.

Интриги

Матильда Кшесинская всячески противилась приглашению в труппу иностранных балерин. Она пыталась всеми способами доказать, что русские балерины достойны главных ролей, тогда как большинство из них отдавали зарубежным артистам.

Из-за влияния Матильды не выдержал сам директор Императорских театров князь Волконский, ушедший из театра после отказа восстановить старинный балет "Катарина, дочь разбойника". Сама балерина назвала причиной спора с Волконским фижмы костюма для русского танца из балета "Камарго".

"Своим злейшим врагом" Кшесинскую считал организатор "Русских сезонов" Сергей Дягилев. Он пригласил её выступать в Лондон, привлекавший Матильду куда больше Парижа. За это балерина должна была воспользоваться своими связями и "пробить" для Дягилева возможность выступить со своей антрепризой в Петербурге и получить отсрочку военной службы для Нижинского, ставшего военнообязанным. Для выступления Кшесинской выбрано "Лебединое озеро", и не случайно — таким образом Дягилевым был получен доступ к принадлежавшим ей декорациям.

Попытка не увенчалась успехом. Более того, Дягилев был настолько зол из-за тщетности прошения, что его слуга Василий всерьёз предлагал ему отравить балерину.

Личная жизнь и Романовы

Считается, что с 1892 по 1894 год она была любовницей цесаревича Николая Александровича. После знакомства он регулярно посещает её выступления, их отношения развиваются стремительно, хоть все и осознают, что роман не имеет счастливого конца. С целью соблюдения приличий для Кшесинской был куплен особняк на Английской набережной, где они встречались без всяких помех.

"Влюбилась в Наследника с первой нашей встречи. После летнего сезона в Красном селе, когда я могла встретиться и говорить с ним, мое чувство заполнило всю мою душу, и я только о нем и могла думать…", — написала Матильда Кшесинская в своём дневнике.

Причиной разрыва отношений с будущим Николаем II стала его помолвка с внучкой королевы Виктории Алисой Гессен-Дармштадтской в апреле 1894 года.

Матильда Кшесинская позже состояла в близких отношениях с великими князьями Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем. 15 октября 1911 года по Высочайшему указу отчество "Сергеевич" получил её сын Владимир, родившийся 18 июня 1902 года в Стрельне. В семье его называли просто "Вова", а фамилию он получил "Красинский".

30 января 1921 года в Каннах в Архангело-Михайловской церкви Матильда Кшесинская вступила в морганатический брак с великим князем Андреем Владимировичем, который усыновил её сына и дал своё отчество. В 1925 году Матильда перешла из католицизма в православие с именем Мария.

30 ноября 1926 года двоюродный брат Николая II Кирилл Владимирович присвоил ей и её потомкам титул и фамилию князей Красинских, а 28 июля 1935 года — светлейших князей Романовских-Красинских.

Эмиграция

В феврале 1917 года Кшесинская вместе с сыном вынуждена скитаться по чужим квартирам, лишившись роскошной недвижимости — особняка, превратившегося в "главный штаб ленинцев", и дачи. Она решает ехать в Кисловодск к князю Андрею Владимировичу в надежде в скором времени вернуться домой.

13 июля 1917 года она покидает Петроград навсегда.

В начале 1918 года до Кисловодска "докатилась волна большевизма", и Кшесинская с Вовой в качестве беженцев едут в Анапу по решению матери Андрея, великой княгини Марии Павловны. 1919 год проведён в относительно спокойном Кисловодске, откуда в поезде из 2-х вагонов беженцы уехали в Новороссийск.

25 марта 1920 года Кшесинская с сыном приехали во Францию.

В 1929 году Матильда открыла собственную балетную студию в Париже.

Воспоминания Матильды Кшесинской изданы в 1960 году в Париже на французском языке. На русском языке произведение издано только в 1992 году.

Выдающаяся балерина прожила долгую жизнь — она скончалась в возрасте 99 лет за несколько месяцев до своего столетия, 5 декабря 1971 года. Похоронена в Париже.