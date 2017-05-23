Кто такая видеоблогер Саша Спилберг, которая выступила перед депутатами Госдумы?

Саша Спилберг, настоящее имя которой Александра Балковская, родилась в 1997 году в Москве. Большую часть детства девушка провела в Европе, а когда в 2010 году вернулась в Россию, то завела блог в YouTube, где выставляла каверы на зарубежные песни. Позднее девушка переквалифицировала свой канал в типичный лайфстайл блог: косметика, шопинг, стримы. Сегодня она входит в десятку самых популярных блогеров России с почти 5 млн подписчиков на YouTube.

Когда в 2015 году на Сашу обрушилась слава, её отец, венчурный инвестор Александр Балковский, вместе с Тимуром Бекмамбетовым организовал агенство Z-Agency, как часть кинокомпании "Базелевс". Агенство занимается рекламой и продвижением в социальных сетях и видеохостинге YouTube.

"Когда начали обращаться контрагенты, стало понятно, что это уже реальный бизнес: нужно вести переговоры с крупными корпорациями, оформлять сделки — и я, конечно, стал помогать",— рассказывал Балковский в интервью газете "Коммерсантъ". Он также рассказал, что его подопечные зарабатывают около одного миллиона рублей в месяц. Оборот своего агентства Балковский не раскрыл, но, скорее всего, речь идет о нескольких десятках миллионов рублей — агентское вознаграждение составляет от 5% до 25% от цены рекламных кампаний его звездных подопечных, пишет газета.

new issue of @topbeauty_magazine! 😍❤ check out the givenchy looks @givenchyofficial Публикация от SASHA SPILBERG (@sashaspilberg) Апр 2 2017 в 2:13 PDT

Подопечными агенства, кроме самой Саши, являются 10 из 30 самых популярных российских видеоблогеров. Кроме них, в качестве партнеров, на сайте указаны, например, Амиран Сардаров ("Дневник Хача"), футболист "Зенита" Александр Кержаков и актер Максим Виторган.

В 2016 году на деньги Фонда кино был снят фильм "Взломать блогеров", в котором снялись Саша Спилберг, Юлия Пушман, Ян Гордиенко и Карина Каспарянц. Саша при этом еще и продюсировала фильм. По данным "Кинопоиска", при бюджете в 35 млн рублей, картина заработала всего 7,6 млн. А по оценке зрителей портала фильм оказался одним из самых худших в истории. После провала фильма Министр культуры РФ Владимир Мединский инициировал проверку эффективности использования бюджетных средств, в результате которой назвал фильм "творческой неудачей". Александр Балковский же назвал картину "замечательной попыткой сделать кинозрителями зрителей YouTube", которая не совсем удалась.

Но в апреле этого года связи между агентством по раскрутке блогеров и Министерством культуры были вновь установлены. На канале Саши появилось видео, в котором она беседует с Мединским в Министерстве культуры. А в марте Спилберг вместе с другими представительницами Z-Agency Юлией Пушман и Кариной Каспарянц была на встрече Мединского с популярными блогерами, где они обсуждали проблемы образования в молодежной среде.

Помимо видеоблогинга, Спилберг активно записывает песни и снимает клипы.

Саша Спилберг в Госдуме

На заседание по молодежной политике видеоблогера пригласил зампред Госдумы Сергей Неверов. Спилберг рассказала депутатам о себе и своем видении молодежной политики.

"Теперь о молодежной политике. Я никогда не чувствовала ее на себе до сегодняшнего дня. И от своих коллег и подписчиков подобного термина я тоже никогда не слышала. Значит, мы просто не знали о существовании друг друга. Теперь знаем. И моя миссия — помочь наладить диалог между государством и сообществом, к которому я принадлежу", — сказала Саша в своей речи перед депутатами.

"Когда я готовилась к выступлению, то попросила подписчиков подсказать темы, о которых можно поговорить. Многие написали, что хотят больше узнать о президенте Путине, когда он был в нашем возрасте, какие у него были проблемы, конфликты, и как он их решал. Также написали про выборы и про то, что нас планируют использовать как агентов Кремля", — рассказала девушка.

Напоследок Спилберг высказалась о деле Руслана Соколовского, которого осудили за ловлю покемонов в храме. "Раз уж мы говорим о доверии молодежи. Недавно мой коллега, блогер Руслан Соколовский получил условный срок. Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко и непрагматично, и точно не способствует доверию молодежи".