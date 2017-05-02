"КУБ" собрал более ста представителей малого и среднего бизнеса

19 апреля 2017 года при участии комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска состоялась вторая конференция по управлению бизнесом ("КУБ").
Выступления спикеров были посвящены трем основным аспектам успешного ведения бизнеса: выбору стратегии и тактики развития, выстраиванию бизнес-процессов, работе с персоналом, современным инструментам маркетинга и продаж. Основываясь на своем экспертном опыте. На "КУБе" также работал демо-стенд. Участники конференции смогли получить ответы на вопросы по переходу на онлайн-кассы у руководителя отдела автоматизации управленческого учета компании "ИнфоСофт" Андрея Беляева.
Михаил Пясковский,
организатор конференции, генеральный директор компании "ИнфоСофт":
Конференция по управлению бизнесом проводится второй раз. Приятно отметить, что вот уже второй год заявленные спикерами темы находят живой отклик у бизнес-сообщества. В этот раз вместе с ведущими экспертами рынка мы анализировали наиболее эффективные стратегии и инструменты, позволяющие компании выигрывать в конкурентной борьбе. Доклады конференции были подобраны так, чтобы участники "КУБа" имели возможность провести оценку работы своей компании по всем аспектам деятельности: постановка целей и анализ способов их достижения, работа с персоналом, организация и настройка бизнес-процессов, эффективность маркетинговой политики, системы продаж и финансового планирования.
Организаторы конференции — компания "ИнфоСофт" и ГК "Обувь России". Организационный партнер — компания "Управленческая практика". Генеральный партнер — ЮниКредит Банк.
Информационные партнеры: деловые издания "Континент Сибирь" и "Деловой Квартал", Business FM, Алтапресс, профессиональное сообщество eCommerce-клуб "Сибирь" и российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter.
Партнеры: Park Inn by Radisson Novosibirsk, Geometria.ru Новосибирск, Центр бизнес-мастерства "Харизма".
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