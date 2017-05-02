"КУБ" собрал более ста представителей малого и среднего бизнеса

Конференция по управлению бизнесом проводится второй раз. Приятно отметить, что вот уже второй год заявленные спикерами темы находят живой отклик у бизнес-сообщества. В этот раз вместе с ведущими экспертами рынка мы анализировали наиболее эффективные стратегии и инструменты, позволяющие компании выигрывать в конкурентной борьбе. Доклады конференции были подобраны так, чтобы участники "КУБа" имели возможность провести оценку работы своей компании по всем аспектам деятельности: постановка целей и анализ способов их достижения, работа с персоналом, организация и настройка бизнес-процессов, эффективность маркетинговой политики, системы продаж и финансового планирования.