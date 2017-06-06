Кубанские полицейские провели проверку по факту вторжения 7-метровых инопланетян

Краснодарские полицейские провели проверку по заявлению местного жителя о "несанкционированном" вторжении инопланетян.
О пришельцах полицейским сообщил 59-летний житель поселка Водники, сообщает "КП". По телефону мужчина заявил, что в четыре часа утра 2 июня видел, как в лесу между поселком и районом Витаминкомбината инопланетные звездолеты провели высадку десанта.
Участковый провел проверку с выездом на место. "Краснодарец сообщил, что в составе десанта были семиметровые люди в скафандрах, у которых были неизвестные средства связи и оборудование, — говорится в рапорте участкового", — сообщил он в рапорте.
Примечательно, что поводом для вызова полиции стал тот факт, что действия пришельцев не были согласованы с правительством, а космические корабли нарушили воздушное пространство Российской Федерации.
В пресс-службе городского главка МВД сообщили, что участковый опросил заявителя и вместе с ним осмотрел место предполагаемой высадки инопланетян. Мужчина, по словам полицейских, находился в адекватном состоянии и четко рассказывал о происшествии.
"В ходе отработки сообщения свидетелей и очевидцев данного факта выявлено не было, нарушений общественного порядка не выявлено, космических кораблей выявлено не было", — говорится в отчете участкового.
Официальный представитель полиции Краснодара Артем Коноваленко уточнил, что проверка еще не завершена, но заверил, что об ее итогах заявитель будет уведомлен в письменном виде, пишет "Росбалт".
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