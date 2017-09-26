Кубанские следователи рассказали о расчленении женщины супругами-каннибалами

8 сентября 35-летний местный житель и его супруга выпивали на заброшенной территории в районе улицы Гастелло в Краснодаре вместе с женщиной, с которой недавно познакомились.

Между ними возник конфликт, и мужчина убил новую знакомую. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а часть забрал с собой. Мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру телефона. На фото, сохраненных в памяти гаджета, мужчина позировал с кистью мертвой женщины, при этом засунув конечность себе в рот.

11 сентября дорожные рабочие обнаружили телефон с этими фотографиями и сообщили о "находке" в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства супругов в закрытом для посторонних общежитии Краснодарского летного училища, следователем обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе.

На кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения.

Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы с вопросом является ли обнаруженное человеческим либо животного происхождения. В подвале и на прилегающей территории училища обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также профессор и доктор психологических наук.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Проводится комплекс следственных действий. Назначен ряд судебно-криминалистических экспертиз.

В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений, говорится в сообщении СКР по Краснодарскому краю.

Как сообщает источник "Блокнота" из правоохранительных органов, личный состав, а также курсанты летного училища, были привлечены к оперативно-розыскным мероприятиями, проводимым на территории учебного заведения. Найден скальп. Подозреваемый признался на одном из допросов, что он был снят с жертвы 10 сентября.