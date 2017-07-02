Кубанскому школьнику не выдали аттестат из-за долгов за завтраки

На Кубани девятикласснику отказались выдать аттестат из-за долгов за школьные завтраки.
Это выяснилось на торжественной линейке. Отличнику даже не дали выступить с торжественной речью, пишет "Комсомольская правда".
По словам матери школьника, о долге ей сообщили накануне выпускного. Женщина в тот же день заплатила 600 рублей, однако деньги поступили на счет школы не сразу. Забрать аттестат женщине удалось уже после торжественного мероприятия и только после предъявления квитанции из банка.
В районном управлении образования признали неправомочность действий руководства школы. Чиновники пообещали извиниться перед учеником лично, а руководство школы должно понести материальное наказание, пишет "Росбалт".
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