Кубанскому школьнику не выдали аттестат из-за долгов за завтраки

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Сегодня, 17:59.
Жизнь

На Кубани девятикласснику отказались выдать аттестат из-за долгов за школьные завтраки.

Образование.
Образование. Фото: СС0.

Это выяснилось на торжественной линейке. Отличнику даже не дали выступить с торжественной речью, пишет "Комсомольская правда".

По словам матери школьника,  о долге ей сообщили накануне выпускного. Женщина в тот же день заплатила 600 рублей, однако деньги поступили на счет школы не сразу. Забрать аттестат женщине удалось уже после торжественного мероприятия и только после предъявления квитанции из банка.

В районном управлении образования признали неправомочность действий руководства школы. Чиновники пообещали извиниться перед учеником лично, а руководство школы должно понести материальное наказание, пишет "Росбалт".

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