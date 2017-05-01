Куда девать отработанные батарейки?

Надежда из Барнаула спрашивает: "Дома скопилась куча батареек, выбрасывать в мусорку рука не поднимается, а куда их еще девать, даже не знаю. Куда можно сдать отработанные батарейки и нужно ли за это платить?"

В Минприроды Алтайского края сообщили: Деятельность по обезвреживанию отходов 3-4 классов опасности, входящих в состав ТКО, на территории Алтайского края осуществляют 11 лицензированных организаций: ООО "СибЭкология", ООО "Эко-Партнер", КГБУЗ "Краевая клиническая больница", ООО "Экофонд", ФКП "Бийский олеумный завод", ОАО "Авиапредприятие "Алтай", ОАО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ", ООО "РИЭБ", ООО "ЭкоСервис", ОАО "БМПЗ", ООО "Экофонд-Алтай". В настоящее время действует пункт приема отработанных батареек в г. Барнауле по адресу: Павловский тракт, 192а, гипермаркет "Леруа Мерлен", телефон 8 (3852) 29-62-90. Также акции по сбору батареек раз в месяц устраивает организация "Мусора.Больше.Нет". Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.