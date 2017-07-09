Куда и зачем ездили 100 барнаульских велосипедистов

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Сегодня, 20:01.
Туризм

Жители Барнаула 8 июля совершили массовую велопрогулку. По живописным окрестностям решили проехать на велосипедах около 100 парней и девушек.

Барнаульцы совершили массовую велопрогулку.
Барнаульцы совершили массовую велопрогулку. Фото: Алексей Сухих, vk.com.

Велопрогулку "Лесные дали" организовали специально для новичков. Всего участники проехали 30 километров.

Организатором выступил клуб путешественников "YouТour".

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