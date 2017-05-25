Куда исчез экспресс из Барнаула в Новосибирск

Как рассказал altapress.ru источник в РЖД, поезд сняли еще 11 декабря 2016 года. Причина — низкий спрос и, как следствие, нерентабельность рейсов.

В итоге скорый поезд курсировал между Барнаулом и Новосибирском лишь год. Напомним, экспресс запустили в декабре 2015 года. Поезд выходил в рейсы ежедневно. В его составе было пять вагонов, один из них — купейный. В стандартных вагонах были отдельные кресла с откидывающейся спинкой, биотуалеты, кондиционеры и мощные отопительные системы. Из Барнаула поезд отправлялся в 5.10. Время в пути — 4 часа 15 минут.

Сейчас из краевой столицы в Новосибирск можно уехать на электричке. Она отправляется из Барнаула в 8:00. Время в пути — ровно 4 часа. В 17:00 электропоезд выезжает обратно из Новосибирска. Стоимость поездки — 239 рублей, студентам и школьникам —120 рублей. Вагоны электропоезда оборудованы мягкими креслами, светодиодным освещением, кондиционерами, видеокамерами и туалетами.

Отметим, что на станции Черепаново пассажиры пересаживаются в другой состав. Это тоже электропоезд повышенной комфортности, который до Новосибирска также идет по ускоренному расписанию.

Цитата с сайта компании "Алтай-пригород":