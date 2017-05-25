Куда исчез экспресс из Барнаула в Новосибирск

Читатели altapress.ru обратили внимание на то, что из расписания РЖД исчез скорый поезд Барнаул-Новосибирск. Добраться до столицы Сибири по железной дороге теперь можно только на электричке.
Как рассказал altapress.ru источник в РЖД, поезд сняли еще 11 декабря 2016 года. Причина — низкий спрос и, как следствие, нерентабельность рейсов.
В итоге скорый поезд курсировал между Барнаулом и Новосибирском лишь год. Напомним, экспресс запустили в декабре 2015 года. Поезд выходил в рейсы ежедневно. В его составе было пять вагонов, один из них — купейный. В стандартных вагонах были отдельные кресла с откидывающейся спинкой, биотуалеты, кондиционеры и мощные отопительные системы. Из Барнаула поезд отправлялся в 5.10. Время в пути — 4 часа 15 минут.
Сейчас из краевой столицы в Новосибирск можно уехать на электричке. Она отправляется из Барнаула в 8:00. Время в пути — ровно 4 часа. В 17:00 электропоезд выезжает обратно из Новосибирска. Стоимость поездки — 239 рублей, студентам и школьникам —120 рублей. Вагоны электропоезда оборудованы мягкими креслами, светодиодным освещением, кондиционерами, видеокамерами и туалетами.
Отметим, что на станции Черепаново пассажиры пересаживаются в другой состав. Это тоже электропоезд повышенной комфортности, который до Новосибирска также идет по ускоренному расписанию.
Цитата с сайта компании "Алтай-пригород":
Для удобства пассажиров во всех вагонах организована продажа продуктов питания, прохладительных напитков, сувенирной продукции, бальзамов, изготовленных из лечебных трав Алтая, бесплатно предоставляются настольные игры, свежая пресса, питьевая вода, для детей — наборы для творчества.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.